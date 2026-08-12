La familia del joven asesinado en la Unidad Penal Nº1 pidió Justicia: “No hubo ninguna pelea”

La familia de Esteban Daian Bernal, el joven de 24 años asesinado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, pidió Justicia y cuestionó la versión que señala que el ataque fatal se había producido durante una pelea entre internos. Juan Ramón Bernal, tío de la víctima, aseguró a Elonce que esperan que las cámaras de seguridad permitan reconstruir el momento del crimen.

“Estamos muy dolidos por lo que ha pasado. Aparte, se han difundido cosas que no son y queremos saber la verdad. Por eso estamos pidiendo Justicia”, manifestó el familiar mientras la familia aguardaba poder despedir los restos del joven.

Bernal murió luego de recibir una puñalada en el pecho durante la noche del martes dentro de la cárcel de Paraná. Por el hecho quedó bajo investigación Josué Nahuel Quiroga, también de 24 años, quien fue retirado del establecimiento penitenciario y quedó a disposición de la Justicia.

“No hubo ninguna gresca, no hubo ninguna pelea”

Según la información inicial aportada por fuentes policiales a Elonce, el episodio ocurrió cuando tres internos regresaban del establecimiento educativo que funciona dentro del penal. Al llegar a inmediaciones del pabellón 14, dos de ellos habrían comenzado a enfrentarse a golpes de puño y, durante esa situación, uno recibió una puñalada a la altura del pecho.

La familia de Bernal rechazó esa reconstrucción. Su tío sostuvo que cuentan con información que indicaría una dinámica diferente y puso especial énfasis en las imágenes de las cámaras instaladas dentro de la Unidad Penal Nº1.

“Cuando él sale de la escuela, es interceptado de frente. No hubo ninguna gresca, no hubo ninguna pelea. Él fue apuñalado en el tórax de frente y eso le costó la vida”, afirmó Juan Ramón Bernal.

La familia espera las imágenes de las cámaras

El familiar señaló que la investigación judicial será la que deberá establecer definitivamente qué ocurrió y aseguró que las filmaciones del establecimiento penitenciario podrían convertirse en una prueba central.

“Hay cámaras en la Unidad Penal. Cuando el fiscal pida las cámaras se va a comprobar y se va a descubrir el hecho”, sostuvo en diálogo con Elonce.

También confirmó que integrantes de la División Homicidios se comunicaron con la familia durante las primeras horas posteriores al crimen. “Somos la familia y somos los que tenemos que luchar para que se descubra el caso”, expresó.

Qué dijo sobre el joven investigado

Al ser consultado por Quiroga, el tío de la víctima señaló que ambos jóvenes se conocían e incluso afirmó que existía un parentesco entre ellos. Sin embargo, negó que hubiera un conflicto previo entre ambos.

La familia del joven asesinado en la Unidad Penal Nº 1 pide Justicia

“No existían inconvenientes. Tampoco hay que hablar de inconveniente ni de gresca. Él fue asesinado brutalmente”, sostuvo Bernal.

Quiroga fue retirado de la Unidad Penal Nº1 después del hecho para evitar posibles nuevos incidentes y quedó a disposición de la investigación judicial. Será la causa la que deberá determinar su responsabilidad y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Reclamo por la seguridad dentro del penal

Además del pedido de esclarecimiento, la familia cuestionó las condiciones de seguridad dentro del establecimiento penitenciario y planteó cómo un interno pudo tener acceso a un elemento cortopunzante.

“La vida de un procesado y de un penado tiene que estar resguardada en su integridad física por el Servicio Penitenciario y por el Estado”, reclamó el tío de Esteban.

En esa línea, agregó: “Dentro de una unidad carcelaria, en un patio, no puede andar gente con facas y cuchillos quitándole la vida a otra persona”. El familiar recordó además otros episodios violentos ocurridos dentro del establecimiento y reclamó medidas para evitar nuevos hechos.

“Tenía toda una vida por delante”

Mientras avanzaba la investigación, la familia se preparaba para despedir los restos del joven y reiteraba el pedido para conocer con precisión cómo ocurrió el ataque.

“Estamos pidiendo Justicia. Estamos doloridos por lo que pasó porque tenía 24 años, era jovencito y tenía toda una vida por delante”, expresó Juan Ramón Bernal.

La investigación deberá ahora contrastar los testimonios, las evidencias reunidas dentro de la cárcel y las eventuales grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir los minutos previos a la puñalada que terminó con la vida de Esteban Daian Bernal.