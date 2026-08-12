Homicidio en la cárcel de Paraná: investigan qué originó la pelea entre los internos

Un interno fue asesinado en la cárcel de Paraná

En la noche del martes un interno de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná falleció tras ser apuñalado por otro preso. La víctima fatal, fue identificada como Esteban Bernal, de 24 años; mientras que el presunto agresor fue identificado como Quiroga, de 25 años.

Sobre lo sucedido, el comisario Miguel Delavalle, Jefe de la División Homicidios de la Policía, confirmó a Elonce que “el hecho ocurrió a las 20.30 aproximadamente en el interior de la unidad penal. Tomamos conocimiento a través del puesto del Hospital San Martín, cuando nos avisaron que había ingresado un interno herido con arma blanca y que lo estaban reanimando”. Minutos después, la Policía fue informada de que el joven había fallecido.

A partir de esa comunicación, investigadores y la fiscal interviniente se trasladaron hasta el establecimiento penitenciario, donde ya trabajaban efectivos de Policía Científica y de la comisaría correspondiente a la jurisdicción.

Homicidio en la Unidad Penal Nº1: investigan el motivo

La pelea habría comenzado al salir de la escuela

De acuerdo con los primeros elementos reunidos por los investigadores, Bernal y Quiroga habían concurrido a la escuela que funciona dentro de la Unidad Penal Nº1 y “y, cuando salieron e iban caminando por los pasillos, se habría efectuado una pelea entre los dos”, relató el jefe de Homicidios.

En medio del enfrentamiento, según reconstruyó la investigación, uno de los internos hirió al otro con un elemento punzante a la altura del tórax.

Personal del Servicio Penitenciario se encontraba a pocos metros y actuó inmediatamente. Los agentes separaron a los internos, redujeron al presunto autor y preservaron el arma que habría sido utilizada.

Bernal fue llevado inicialmente al área de sanidad de la cárcel y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde los profesionales intentaron reanimarlo, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

Las cámaras respaldarían los primeros testimonios

Delavalle indicó que los investigadores recabaron declaraciones de integrantes del Servicio Penitenciario y de internos que podían aportar información sobre lo sucedido, lo cual se condice con las filmaciones de las cámaras existentes en el establecimiento y fueron aportadas a la justicia.

Respecto del sospechoso, confirmó que “el agresor es de apellido Quiroga, de 25 años, que está actualmente en la Alcaidía de Tribunales por una cuestión de seguridad”.

Según explicó, la fiscal dispuso ese traslado para avanzar posteriormente con la imputación por el nuevo delito. La Justicia deberá resolver además a qué establecimiento será derivado.

Delavalle señaló que Quiroga se encontraba cumpliendo una condena de aproximadamente cuatro años por un robo agravado.

Investigan de dónde salió el arma

Otro de los aspectos que deberá establecer la investigación es el origen del elemento punzante utilizado durante la pelea. Hasta el momento, la Policía cuenta con testimonios sobre esa circunstancia, pero buscará contrastarlos con las imágenes de las cámaras.

El funcionario policial remarcó además la rapidez con la que se produjo el enfrentamiento, pese a la cercanía del puesto penitenciario. “Esto fue algo inmediato, fueron los golpes y enseguida resultó herida esta persona con un corte”, señaló.

Hasta el momento no se ha podido establecer qué originó la pelea entre los internos.

“Vamos a continuar con las entrevistas, ya que fue en el interior de la unidad carcelaria, con personas que compartían celda con la víctima y con el autor, para ver si existía algún problema que haya motivado este desenlace”, adelantó el jefe de Homicidios. Elonce.com