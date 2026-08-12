Detuvieron a dos jóvenes por disparos al aire: les encontraron armas y drogas

Dos jóvenes fueron detenidos durante la noche en Paraná luego de que se reportaran disparos al aire en el barrio Alloatti. Durante la intervención se encontraron armas de fuego, municiones, cocaína, dinero en efectivo y otros elementos que serán analizados en la investigación.

El episodio ocurrió en la zona de las calles 1354 y Haendel. Tras recibir el aviso, agentes que llegaron al lugar localizaron a uno de los sospechosos, de 26 años, quien presuntamente descartó una carabina calibre 22 antes de ser reducido.

El arma fue encontrada con su estuche, un cargador y diez cartuchos. En el mismo sector también se hallaron dos vainas servidas, mientras que el joven tenía un revólver calibre 22 cargado y otras municiones entre sus pertenencias.

El segundo joven estaba oculto en una vivienda

Mientras continuaba la intervención, el otro sospechoso, de 20 años, fue encontrado debajo de una cama dentro de una vivienda. Llevaba un bolso con $137.700, un teléfono celular, documentación personal y 7,4 gramos de una sustancia que dio positivo para cocaína.

Posteriormente, los responsables de otro domicilio vinculado con el joven autorizaron el ingreso de los agentes. Allí se localizó una balanza de precisión, una réplica de aire comprimido tipo Airsoft y otra vaina calibre 22.

Los objetos fueron retirados del lugar y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación deberá establecer la procedencia de las armas de fuego, determinar cuántos disparos se efectuaron y precisar la participación de cada uno de los involucrados.

Qué resolvió la Justicia

La fiscal interviniente ordenó la detención del joven de 26 años por una causa relacionada con el presunto uso y tenencia de un arma. El segundo quedó detenido por la supuesta participación en los disparos y la tenencia de estupefacientes.

Además de las armas de fuego y la droga, se retuvieron los cartuchos, las vainas, el dinero, el teléfono y la balanza. Todos los elementos serán sometidos a peritajes mientras avanza la causa.

Hasta el momento no se informaron personas heridas ni daños provocados por las detonaciones. Las responsabilidades penales de ambos detenidos deberán ser determinadas durante el proceso judicial.