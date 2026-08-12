Eclipse solar total 2026: cómo verlo en vivo desde Argentina y a qué hora será

El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026 podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de diferentes transmisiones online, ya que el fenómeno astronómico no será visible directamente desde el país. La totalidad atravesará regiones del hemisferio norte y ofrecerá imágenes de la Luna cubriendo completamente al Sol.

Uno de los canales confirmados para observar el fenómeno será Time and Date, que preparó una cobertura en directo del eclipse y permitirá seguir su evolución desde distintos puntos ubicados dentro de la franja de totalidad.

También la Agencia Espacial Europea (ESA) anunció una transmisión especial. Su cobertura acompañará el avance de la sombra lunar por las regiones donde podrá apreciarse el eclipse total.

A qué hora será el eclipse solar total

El fenómeno tendrá lugar durante este miércoles y la fase de totalidad alcanzará su máximo global alrededor de las 15:34 UTC, equivalentes a las 12:34 de Argentina.

El eclipse completo se extenderá durante varias horas debido al recorrido de la sombra de la Luna sobre distintas regiones del planeta. Los horarios de observación variarán considerablemente según el lugar desde donde se siga el fenómeno.

Para quienes estén en Argentina, por lo tanto, la alternativa será recurrir a las transmisiones digitales. La cobertura permitirá observar imágenes obtenidas desde telescopios y cámaras instaladas en sitios privilegiados para contemplar el eclipse.

Dónde podrá verse el eclipse

La franja de totalidad atravesará sectores de Groenlandia, Islandia y España, entre otras regiones del hemisferio norte. Time and Date también indicó visibilidad total en sectores de Rusia.

España será uno de los lugares que concentrará especialmente la atención debido a que parte de su territorio quedará dentro de la trayectoria de la totalidad. La ESA señaló que la sombra recorrerá Groenlandia, Islandia y sectores europeos durante el fenómeno.

En cambio, el eclipse no podrá observarse directamente desde Argentina. Por ese motivo, quienes quieran presenciar el momento en que la Luna oculte completamente al Sol deberán hacerlo mediante las coberturas en vivo disponibles por internet.

Cómo ver el eclipse en vivo desde Argentina

Una de las opciones será la transmisión especial de Time and Date, plataforma especializada en información astronómica que realizará una cobertura del fenómeno desde el comienzo hasta el final.

Ver el eclipse solar 2026 en vivo por Time and Date

La Agencia Espacial Europea también contará con una señal para acompañar el eclipse total desde Europa.

Ver la transmisión en vivo de la Agencia Espacial Europea

De esta manera, aunque el cielo argentino no permitirá contemplar directamente el fenómeno, las transmisiones ofrecerán la posibilidad de seguir en tiempo real uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de 2026.

Por qué ocurre un eclipse total de Sol

Un eclipse solar se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una determinada región terrestre. Durante un eclipse total, el disco lunar llega a cubrir completamente el disco solar para los observadores situados dentro de la denominada franja de totalidad.

El momento más espectacular ocurre durante esa totalidad: el cielo se oscurece temporalmente y queda visible la corona solar alrededor de la silueta de la Luna.

Fuera de esa estrecha trayectoria, el fenómeno puede observarse parcialmente desde otras regiones. En Argentina, sin embargo, el eclipse de este 12 de agosto no tendrá visibilidad directa y deberá seguirse mediante las imágenes provenientes del exterior.