Le cargaron nafta en vez de gasoil y deberán indemnizarlo con más de $13 millones

El combustible equivocado provocó graves daños en el vehículo. Diez años después, la Justicia condenó a la estación de servicio a pagar una indemnización.
Un hombre llegó a una estación de servicio para cargar gasoil en su Chevrolet Meriva, pero el playero colocó nafta en el tanque. A los pocos metros, el vehículo comenzó a fallar hasta quedar detenido y la equivocación provocó graves daños mecánicos. Diez años después, la Justicia bonaerense ordenó indemnizar al automovilista con más de 13 millones de pesos.
El episodio ocurrió el 6 de diciembre de 2016, en una estación de servicio ubicada sobre avenida 72, entre calles 10 y 11, en La Plata. Tras una extensa disputa judicial, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 responsabilizó a la empresa por los perjuicios ocasionados.
La jueza María Cecilia Valeros De Córica condenó a la firma a pagar $13.688.000 más intereses. Entre los componentes afectados por el combustible equivocado estuvieron la bomba inyectora, los inyectores, el módulo de la computadora y el turbo.
El auto comenzó a fallar después de cargar combustible
El propietario del vehículo, identificado como Rubén, había llegado a la estación y solicitado una carga de diésel. Sin embargo, el empleado colocó nafta en el tanque. Al retomar la marcha, recorrió pocos metros antes de advertir que el Chevrolet Meriva comenzaba a presentar fallas. Finalmente, el vehículo quedó detenido y debió solicitar una grúa para trasladarlo hasta un taller mecánico.
Una vez revisado el automóvil, los mecánicos determinaron que el tanque contenía nafta cuando el motor funcionaba con gasoil. El combustible incorrecto había circulado por el sistema y generado diferentes desperfectos.
Los daños que sufrió el vehículo
De acuerdo con lo determinado posteriormente, la equivocación afectó componentes importantes del automóvil, entre ellos la bomba inyectora, los inyectores, el módulo de la computadora y el turbo.
El costo necesario para reparar completamente el vehículo fue estimado en $12.800.000, según se consignó durante el proceso.
Ante los daños sufridos y sin conseguir una solución, el propietario inició una demanda contra la empresa responsable de la estación de servicio. El conflicto se extendió durante años hasta llegar a la resolución judicial.
La estación deberá pagar más de $13 millones
A una década del episodio, la Justicia bonaerense hizo lugar al reclamo del automovilista y condenó a la empresa a pagar $13.688.000 en concepto de indemnización, más los intereses correspondientes.
Durante el proceso, la firma intentó desligarse de la responsabilidad por el episodio y atribuir el error al trabajador que había realizado la carga de combustible.
Ese argumento, sin embargo, no prosperó ante la Justicia. De acuerdo con la resolución, la empresa deberá cumplir con el pago de la indemnización dentro de los 10 días establecidos.