Apuñalaron a interno en la cárcel de Paraná y murió en el hospital: identidad de la víctima y el supuesto agresor

Un interno fue apuñalado en la Unidad Penal Nº1 durante una pelea con otro preso y murió tras ser trasladado al Hospital San Martín. La víctima fue identificada como Esteban Bernal, de 24 años. Hay un detenido.
Un interno fue apuñalado en la Unidad Penal Nº1 durante la noche de este martes y murió posteriormente en el Hospital San Martín. La víctima fue identificada como Esteban Bernal, de 24 años, quien cumplía una condena vinculada al narcotráfico.
Según indicaron fuentes policiales, Bernal sufrió una herida con un elemento cortopunzante a la altura del pecho. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia desde la cárcel hasta el hospital, donde se confirmó su fallecimiento, dio a conocer el periodista Javier Aragón.
En el marco de la investigación, fue detenido Josué Quiroga, también de 24 años, quien sería el supuesto agresor y se encontraba cumpliendo una condena por robo calificado. La causa quedó a cargo de la fiscal Paola Farinó.
Investigan cómo ocurrió la pelea
Desde la División Homicidios confirmaron a Elonce que el episodio se produjo a partir de “un conflicto entre dos personas” y señalaron que, de acuerdo con los primeros elementos reunidos, no habría otros internos involucrados en el hecho.
Las primeras averiguaciones indicaron que Bernal y Quiroga habían regresado de estudiar en la escuela que funciona dentro del establecimiento penitenciario cuando, por circunstancias que eran investigadas, comenzaron una violenta pelea.
Testimonios incorporados a la causa resultaban claves para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento. Los investigadores avanzaban además con las medidas ordenadas por la Fiscalía para establecer responsabilidades.