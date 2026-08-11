“La alegría es general”: el monseñor entrerriano que recibirá al Papa León XIV contó los preparativos

El entrerriano Mauricio Landra será uno de los anfitriones del Papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján explicó a Elonce cómo avanzaban los preparativos y destacó la expectativa generada entre los fieles.

Landra, nacido en Larroque, Entre Ríos, señaló que todavía restaban definiciones sobre el cronograma detallado de actividades. “La alegría es general. Los saludos mutuos también son impresionantes, cómo la gente se expresa y también expresa su fe de esta manera”, manifestó.

“Los preparativos están tomando su forma, sus características, pero aún no tenemos muchas definiciones en cuanto a horarios, lugares y la especificación de cada uno de los pasos que va a dar el Papa León en nuestro país”, explicó.

El rol de Landra durante la visita

El religioso aclaró que su condición de anfitrión está vinculada directamente con su tarea como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján.

“Al estar en la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, yo como obispo auxiliar y, en primer lugar, el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, como pastores de esta diócesis, nos sentimos orgullosamente agradecidos porque lo tenemos que recibir como arquidiócesis”, explicó.

Landra destacó especialmente el significado que tendrá recibir al pontífice en la Basílica de Luján. “Lo tenemos que recibir en la casa de María, que es la casa de todos los argentinos”, expresó.

Cómo se organiza la llegada del Papa

El monseñor explicó que la organización involucraba tanto a la Iglesia argentina como a la Santa Sede y diferentes niveles del Estado debido a la doble condición del Papa como máxima autoridad de la Iglesia Católica y jefe de Estado.

“Esa visita se prepara entre la Iglesia local y, al ser jefe de Estado el Santo Padre, también con la colaboración y con toda la relación con el Estado local, nacional, provincial e incluso municipal”, detalló.

La estructura organizativa incluye una comisión central y diferentes equipos dedicados a logística, comunicación, celebraciones religiosas y preparación espiritual de las comunidades.

“Hay otros colaboradores, obispos en referencia a Luján, el arzobispo de aquí, en la Arquidiócesis de Córdoba y en la de Buenos Aires. Después, dentro del Episcopado, una serie de sacerdotes y laicos que también colaboran en ese equipo central”, indicó.

Una canción para recibir a León XIV

Además de los aspectos operativos, la Iglesia comenzó a preparar distintas iniciativas para involucrar a los fieles antes de la llegada del Papa.

Landra mencionó la difusión de materiales de preparación espiritual, una oración especial por el pontífice y hasta una convocatoria para crear una canción de bienvenida.

“Ya se está produciendo una serie de subsidios, una oración rezando todos por el Papa, un concurso invitando a hacer una canción, una canción de bienvenida al Papa”, detalló.

Además, anticipó que será necesaria una amplia participación para organizar las actividades. “Son muchos los hermanos que ya están trabajando de modo muy generoso”, valoró.

La importancia de Luján para León XIV

El obispo entrerriano recordó que León XIV ya conocía la Argentina antes de convertirse en Papa y había visitado distintos puntos del país, entre ellos Luján.

“El mismo Papa León, antes de ser Papa, ya conoce Argentina y ha visitado algunos lugares y también Luján”, afirmó.

Según Landra, el pontífice comprende especialmente el significado que la Virgen de Luján tiene para los argentinos. La visita se producirá, además, mientras avanzan los preparativos vinculados con los 400 años de la tradición mariana de Luján.

El vínculo del Papa con América Latina

Landra también destacó la estrecha relación de León XIV con América Latina, especialmente a partir de su experiencia pastoral en Perú.

“Siendo religioso agustino y como parte de su ministerio, solicitó ser misionero en una parte del norte del Perú hace muchos años. Entonces tiene esa experiencia de haber compartido la vida y la fe en gran parte de la Iglesia de Perú”, explicó.

El religioso también hizo referencia a la visita prevista a Uruguay y a la cercanía que tendrá ese acontecimiento para los entrerrianos. “Ni qué hablar de la provincia de Entre Ríos y la frontera, lo que significa la Iglesia en el Mercosur. Es un encuentro y una oportunidad para aprovechar desde la fe”, manifestó.

La preocupación por la situación social

Durante la entrevista con Elonce, Landra también fue consultado por la realidad que atravesaba el país y puso el foco en las dificultades que observaba en numerosos hogares.

“La preocupación de nuestras familias es grande y es una preocupación que tiene varios temas. Algunos de ellos tienen que ver con el pan y con el trabajo en nuestras mesas y en nuestras familias y hogares”, expresó.

Mencionó además las dificultades que afectan particularmente a los sectores más vulnerables. “La falta de oportunidades, algunas inseguridades que no son solo en un tema; inseguridades que tienen que ver con los más frágiles de nuestra sociedad, nuestros abuelos, nuestros niños, en la educación, en la seguridad, en las adicciones”, enumeró.

“Carecemos de oído, de diálogo y de escucha”

Landra advirtió especialmente sobre nuevas problemáticas vinculadas con las adicciones y mencionó el crecimiento de la ludopatía entre niños y adolescentes.

“Vemos que el flagelo sigue y tiene expresiones nuevas. Pensemos en nuevas adicciones, como ocurre con la ludopatía, con el manejo incluso en niños y adolescentes de este vicio”, señaló.

Monseñor Mauricio Landra será uno de los anfitriones del Papa León XIV

Finalmente, consideró que las dificultades excedían la coyuntura política o económica. “La preocupación no es solo político-social, tiene que ver también con lo cultural, con un tejido social que en muchos aspectos entre todos tenemos que contribuir”, reflexionó.

“Vemos que a veces, en algunos aspectos, carecemos de oído, de diálogo, de escucha y, en otras oportunidades, de un trabajo más en comunidad”, concluyó Landra, quien confió a Elonce su deseo de que la llegada de León XIV sea comunicada como “esta muy buena noticia para los argentinos de tener al Papa, al sucesor de Pedro entre nosotros, caminando entre nosotros en la Argentina”.