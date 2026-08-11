José Mancuello tras el título de Neuquen: “No es necesario jugar en el profesionalismo para ser profesional”

José Mancuello, DT de Neuquen campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Paranaense de Fútbol, destacó el profesionalismo del plantel como una de las principales razones que explican la nueva consagración del Pingüino. En diálogo con El Once Deportivo, el entrenador repasó las claves del título conseguido anticipadamente y puso el foco en un proceso que lleva varios años.

Neuquen consiguió su sexta estrella cuando todavía quedaban dos fechas por disputar y volvió a celebrar tras los campeonatos obtenidos en 2022, 2024 y 2025. “Es un premio al esfuerzo. Los chicos así lo entienden y tenemos un grupo excelente de trabajo”, afirmó Mancuello.

El entrenador destacó especialmente los hábitos que adoptaron los futbolistas. "No es necesario jugar en el profesionalismo o tener un contrato para ser profesional. Hay chicos que no faltan a entrenar, se suplementan, van al gimnasio. Son totalmente profesionales", sostuvo.

Liderazgo y sentido de pertenencia en Neuquen

Para Mancuello, otra de las fortalezas del campeón está relacionada con los referentes que integran el vestuario. "Hay muchos líderes positivos y están todos alineados bajo esa misma orden", explicó. Según señaló, los futbolistas experimentados transmiten disciplina, compromiso y sentido de pertenencia hacia los más jóvenes.

El técnico aseguró que intenta trasladar esa vocación formativa al fútbol. "Prefiero que se me destaque más por el rol de docente, por la huella que dejo, que por el título que gano", expresó.

Mancuello remarcó además que la actualidad deportiva de Neuquen no surgió de manera repentina. El proyecto comenzó a tomar forma años atrás, con objetivos establecidos entre dirigentes y cuerpo técnico. "Desde 2020 hay un hilo conductor, hay objetivos que se tienen que cumplir", explicó.

Una estructura para acercarse al profesionalismo

El crecimiento también se refleja fuera de la cancha. Actualmente, el plantel cuenta con nutricionista, psicóloga, kinesiólogos, preparación física especializada y suplementación para los jugadores, además de otras personas que cumplen funciones alrededor del primer equipo.

"Todos trabajamos para el equipo, para que no les falte nada y para que se sientan profesionales", señaló Mancuello. El DT destacó especialmente el respaldo de la dirigencia y consideró que esa organización permite sostener las exigencias deportivas.

Con el Apertura asegurado, Neuquen ya piensa en los próximos desafíos, entre ellos el Regional Federal Amateur y las restantes competencias del calendario. "No se cansan de ganar, siempre quieren más", valoró el entrenador sobre la ambición que observa dentro del club.

La presión también forma parte del entrenamiento

Mancuello reconoció que la jerarquía del plantel y los objetivos planteados generan presión, aunque considera que esa exigencia debe trabajarse durante toda la semana. "Se entrena como se juega", sintetizó el DT.

Además, consideró importante que los futbolistas acumulen competencia para continuar desarrollándose: "Un jugador no se hace bueno jugando 30 partidos al año. Tiene que jugar arriba de los 40 o 45”. Neuquen disputó 43 encuentros durante la temporada pasada y podría superar esa cifra este año.

En ese camino, el equipo incorporó a Lautaro Geminiani, futbolista con pasado en Patronato, a quien Mancuello definió como "un líder nato". También confirmó que trabajan en otras alternativas para reforzar diferentes sectores del plantel, especialmente ante la exigencia del calendario.

El desafío de salir del “zoológico” y probarse en otro nivel

Más allá del presente del Pingüino, el director técnico reconoció que uno de sus objetivos personales es tener la oportunidad de dirigir en otra categoría y fuera del ámbito en el que desarrolló buena parte de su carrera. “Quiero buscar algo más para probarme a mí mismo y saber si realmente estoy capacitado para estar en otro nivel”, confesó.

Para explicar ese desafío, Mancuello utilizó una particular analogía: “A veces ganar en la Liga es como cazar en el zoológico, pero hay que salir a la jungla, mezclarse con otra idiosincrasia, otra provincia, otros jugadores, otros dirigentes, otros roces”.

El entrenador aseguró que continúa capacitándose y buscando herramientas para crecer. "Estudio, me preparo, voy a entrenamientos de otras categorías y hablo con otros profesores", enumeró. Y agregó: "Si no me llega, nadie me llama, entonces la tengo que buscar yo".

Las charlas con Marcelo Candia y el ejemplo de Patronato

En ese camino, Mancuello mencionó especialmente a Marcelo Candia, actual entrenador de Patronato, con quien mantiene diálogo y comparte experiencias vinculadas a la profesión. Lo presentó como uno de los ejemplos de técnicos que lograron avanzar hacia categorías superiores después de construir un recorrido desde el fútbol local.

Mancuello consideró que la oportunidad que recibió Candia en Patronato no fue producto de una circunstancia aislada, sino de años de trabajo y capacitación. “Lo de Marcelo no es suerte. Él construyó esto desde hace muchos años, ganó todo en su lugar, también se preparó y me consta. Estuvo en todos los procesos, les sacó jugo, preguntó, habló y tiene conexiones con todos los técnicos que han pasado”, afirmó.

Además, destacó la dedicación de Candia para afrontar la exigencia de la Primera Nacional. “Sé que se acuesta pensando en Patronato, se levanta pensando en Patronato y está todo el día con la cabeza metida ahí”, expresó Mancuello, quien consideró que ese compromiso representa también el camino que pretende transitar para tener su propia oportunidad fuera del fútbol liguista.