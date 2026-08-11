Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron tras casi una década juntos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes 11 de agosto tras casi una década de relación. La pareja confirmó la noticia mediante una publicación conjunta en Instagram, donde mostró por primera vez sus alianzas.

La imagen presenta sus manos entrelazadas, con Rodríguez vestida de blanco, y estuvo acompañada únicamente por el mensaje “C❤️G”. La fotografía se convirtió así en la primera confirmación pública del enlace.

La ceremonia civil se realizó de manera privada en Cascais, una localidad costera cercana a Lisboa, Portugal. Según informó el equipo de comunicación del futbolista, sus cinco hijos participaron de la celebración íntima.

Una fecha especialmente elegida

El casamiento ocurrió exactamente un año después de que la modelo anunciara su compromiso. El 11 de agosto de 2025 había publicado una imagen del anillo recibido junto con la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

El propio delantero contó posteriormente que la propuesta no se desarrolló como la había planificado. Mientras preparaba la entrega del anillo, sus hijas menores ingresaron a la habitación y le pidieron que le propusiera casamiento a su madre.

Durante los últimos meses circularon diferentes versiones sobre el lugar y la fecha de la boda. Sin embargo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantuvieron los preparativos en reserva y optaron por una ceremonia alejada de la exposición pública.

Una relación que comenzó en Madrid

La pareja se conoció a finales de 2016 en una tienda Gucci de Madrid, donde Rodríguez trabajaba como asistente de ventas. El vínculo se hizo público durante los primeros meses de 2017.

Desde entonces conformaron una familia junto con Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, y sus hijas Alana Martina y Bella Esmeralda. En 2022 atravesaron la muerte de Ángel, el hermano mellizo de Bella, durante el parto.

Tras confirmar su casamiento, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no brindaron más detalles sobre una posible celebración posterior. El futbolista retomará próximamente su actividad deportiva con Al Nassr en la liga de Arabia Saudita.