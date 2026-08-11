Boca pierde 1 a 0 ante Recoleta por la ida de los octavos de final de la Sudamericana

Boca pierde 1 a 0 con Recoleta en el marco de la ida los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol lo hizo Pedro Ríos a los cinco minutos del primer tiempo.

20' 1T: Boca busca el empate ante Recoleta

Tras quedar en desventaja, Boca comenzó a adelantar sus líneas y generó varias aproximaciones. Ascacíbar tuvo una de las oportunidades más claras con un remate desviado, mientras que Merentiel también probó y su disparo fue bloqueado por la defensa paraguaya. Recoleta resiste y mantiene el 1-0.

15' 1T: Boca aumenta la presión

El equipo de Arruabarrena se instaló con mayor frecuencia en campo rival y acumuló pelotas detenidas. Leonel Flores y Ayrton Costa intentaron con remates, aunque sin poder encontrar el empate.

10' 1T: Reacción de Boca tras el gol

Boca respondió al golpe inicial y comenzó a acercarse al arco paraguayo. Tomás Aranda exigió a Nelson Ferreira, mientras Recoleta debió recurrir a varios despejes para sostener la ventaja.

5' 1T: ¡GOL DE RECOLETA!

Pedro Ríos remató desde la puerta del área y la pelota se desvió en Leandro Lozano. El rebote modificó la trayectoria, dejó sin reacción a Álvaro Montero y terminó ingresando junto al palo derecho. Recoleta se puso 1-0 ante Boca.

¡Comenzó el partido!

Boca y Recoleta ya juegan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Cómo llegan Boca y Recoleta al cruce por Copa Sudamericana

Boca afronta un nuevo compromiso internacional luego de igualar ante Vélez por el Torneo Clausura. Para este encuentro, Rodolfo Arruabarrena convocó a 24 futbolistas y decidió disponer desde el inicio una formación con Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en la mitad de la cancha, mientras que Miguel Merentiel será una de las principales referencias ofensivas.

Del otro lado estará Recoleta, una de las grandes sorpresas de esta edición de la Copa Sudamericana. El conjunto paraguayo consiguió avanzar directamente a los octavos de final después de terminar como líder de una zona que también integraron Santos de Brasil, con Neymar, y San Lorenzo.

Recoleta cerró aquella instancia con ocho puntos producto de una victoria y cinco empates, manteniéndose invicto durante toda la fase de grupos. Ahora buscará prolongar su buen desempeño internacional frente a Boca en Parque Patricios.

Formaciones confirmadas de Boca y Recoleta

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Aldo González, Juan Franco, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Wilfrido Báez y Paul Charpentier. DT: Jorge González.