El selectivo de la Liga Paranaense inició los entrenamientos para enfrentar a Laguna Paiva

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol inició los entrenamientos de cara al encuentro que disputará el próximo miércoles, desde las 16, en Santa Fe, ante el representativo de Laguna Paiva. El entrenador Jorge Escobue reconoció que cuentan con poco tiempo de preparación, pero valoró especialmente el compromiso mostrado por los jugadores convocados.

En diálogo con Elonce, el director técnico destacó la respuesta que encontró durante los primeros trabajos. “Estamos contra reloj, tenemos poco tiempo, pero hay que destacar la predisposición de los chicos y la convocatoria que hubo. La verdad que estamos muy contentos”, expresó.

Escobue sostuvo que el entusiasmo del plantel resulta fundamental frente a un calendario ajustado. “Creemos en lo que podemos hacer porque los chicos tienen muchas ganas y han cumplido”, remarcó.

La postergación permitió sumar tiempo de trabajo

El encuentro estaba previsto inicialmente para la semana anterior, pero fue postergado y finalmente quedó programado para el próximo miércoles a las 16 en territorio santafesino. El cambio le permitió al cuerpo técnico disponer de algunos días adicionales para trabajar.

“Una semana más, la verdad que nos sirvió un poquito para preparar el partido. Si bien tenemos poco tiempo, los chicos están abocados también a sus clubes, entonces se hace un poquito difícil la planificación que uno tiene en la semana”, explicó Escobue.

Por esa razón, el entrenador señaló que los trabajos se concentraron en los aspectos esenciales que pretende trasladar al campo de juego. “Tratamos de meter un buen entrenamiento y trabajar las cosas imprescindibles para ese día”, indicó.

Qué sabe la Liga Paranaense de su rival

Respecto del seleccionado de Laguna Paiva, Escobue reconoció que existen pocas referencias y consideró que la misma situación atraviesa el rival respecto del conjunto paranaense.

“Para serte sincero, se conoce muy poco, como creo que ellos también de nosotros. Se va a ver más o menos en el momento”, admitió.

De todas maneras, el cuerpo técnico comenzó a recopilar información. “Estuvimos buscando con el chico que se encarga de eso, que es nuestro videoanalista, algunas referencias. Estamos indagando un poco”, detalló. Sin embargo, aseguró que la prioridad estará puesta en explotar las virtudes propias: “Siempre creemos en lo que uno puede llegar a hacer y en lo que nosotros tenemos en la Liga acá, que no es poco”.

El perfil de jugadores que busca el entrenador

Para confeccionar la convocatoria, el cuerpo técnico tuvo en cuenta también los compromisos que los futbolistas mantienen con sus respectivos clubes. Escobue explicó que hubo diálogo con los entrenadores para intentar compatibilizar las necesidades.

“Se priorizó un poquito más que los chicos en sus clubes mayormente tienen un torneo regional. Entonces se consensuó con los técnicos, se trató de diagramar con ellos”, señaló.

En cuanto al perfil futbolístico buscado, reveló una de las características principales que pretende para el seleccionado. “A nuestro cuerpo técnico lo que nos gusta son jugadores de fibras rápidas. Lo que pusimos en la balanza fue eso: tratar de conseguir jugadores de fibra rápida y, en base a eso, armar el equipo”, explicó.

Una combinación de experiencia y juventud

La convocatoria reunió futbolistas de distintas generaciones, con edades que van aproximadamente desde los 17 hasta los 35 años. Para Escobue, esa diferencia no representa necesariamente una dificultad debido a la evolución de la preparación física.

“El fútbol ha cambiado bastante. Hoy en día los chicos, la realidad, son atletas directamente. Entonces, la edad hoy no modifica tanto porque se puede planificar y trabajar mucho mejor en base a lo que es la parte física”, analizó.

El entrenador consideró fundamental encontrar un equilibrio dentro del campo. “Como es importante la gente grande, también la gente joven es muy importante”, sostuvo.

“Es la primera final que tenemos”

El duelo del miércoles será el primero de una serie de ida y vuelta, por lo que todavía quedarán otros 90 minutos como local para definir la clasificación.

El Seleccionado de la Liga Paranaense inició los entrenamientos

Aun así, Escobue dejó en claro la importancia con la que afrontarán el encuentro inicial. “Son 90 minutos y después tenemos otros 90 acá de local, pero la realidad es que es la primera final que tenemos”, manifestó.

Finalmente, el DT aseguró que el plantel asumirá el compromiso “como debe ser, con la responsabilidad que conlleva representar a la Liga Paranaense”, con el objetivo de conseguir un resultado favorable en Santa Fe y llegar bien posicionado a la revancha.