Invitan a festejar el Día de las Infancias junto a caballos y conocer las terapias asistidas

REDACCIÓN ELONCE
El establecimiento El Gran Valiente realizará este domingo, desde las 14:30, una jornada gratuita para las familias. Virginia Ríos contó a Elonce cómo será el encuentro y explicó los beneficios que observa a través de las terapias asistidas con caballos.
El establecimiento El Gran Valiente invitó a festejar el Día de las Infancias junto a caballos este domingo, desde las 14:30, con una propuesta abierta y gratuita para toda la familia. El espacio está ubicado en la zona del Acceso Norte de Paraná, en cercanías del Parque Botánico, y durante la jornada también dará a conocer el trabajo que realiza mediante terapias asistidas con estos animales.
Virginia Ríos, encargada del establecimiento, brindó detalles a Elonce sobre la iniciativa y destacó que será una oportunidad para que niños y adultos puedan acercarse al lugar. “Es entrada libre y gratuita para todas aquellas personas que se quieran acercar a conocernos y, sobre todo, a conocer un poco más de lo que es la terapia asistida con caballos”, explicó.
Para participar no será necesario realizar una inscripción previa. La invitación apuntó a disfrutar de una tarde al aire libre y conocer a los cinco caballos con los que actualmente cuenta el establecimiento. Ríos recomendó a las familias que “se acerquen, que vengan con el sillón, con el mate”. Además, habrá un stand de tortas cuya recaudación permitirá colaborar con el sostenimiento de las actividades.
Una celebración para visibilizar el trabajo del centro
La responsable de El Gran Valiente contó que la iniciativa surgió también de la necesidad de hacer visible el trabajo cotidiano que desarrolla y colaborar con los gastos que implica el cuidado de los animales.
“En esta época de frío se hace un poco costoso llegar a poder solventar la alimentación de ellos, el día a día”, señaló. En ese sentido, explicó que el festejo permitirá que más personas conozcan la tarea que desarrolla.
El centro ofrece sesiones de terapia asistida con caballos destinadas a diferentes edades. “Está a partir de las primeras infancias, a partir del año de edad, adolescentes, adultos y siempre digo: llega el que quiere venir a sanar, a seguir aprendiendo y estar en contacto con ellos. Para mí son los grandes maestros”, manifestó Ríos.
Cómo son las terapias asistidas con caballos
Las sesiones tienen una duración aproximada de entre 40 minutos y una hora y combinan distintas herramientas antes del contacto directo con los animales. “Ofrezco música, juegos recreativos, material didáctico y después dejo en manos de los caballos”, relató la responsable del espacio.
Al referirse a los resultados que observa durante los encuentros, Ríos indicó que trabaja, entre otras personas, con pacientes con discapacidad y autismo. Aclaró que cada experiencia es particular y que los cambios pueden apreciarse progresivamente.
“A veces es difícil poner en palabras los beneficios que tiene. Estoy trabajando con muchas personas con autismo y vemos mejoras, por ejemplo, en el habla. También hay personas que pasan mucho tiempo en silla de ruedas y tienen la posibilidad de subirse a un caballo. Lo que genera en la motricidad, el movimiento, el contacto y el calor del caballo es único”, destacó.
“Hay que estar en presencia para ver esos cambios”
Ríos remarcó que los resultados se observan con el transcurso de los encuentros. “Siempre digo: hay que estar en presencia para ver esos cambios que se van dando sesión tras sesión”, expresó a Elonce.
También destacó el vínculo emocional que puede establecerse con los animales y la sensibilidad que tienen frente al comportamiento de las personas. “Ellos se van dando cuenta de cómo estamos nosotros en el día a día”, explicó.
“No es que nos van a sanar una enfermedad o algo en particular, sino nos van sanando el alma, nos dan ese beneficio, ese amor. No nos hablan, pero nos hablan a través de todo su cuerpo. Y para mí eso es maravilloso”, manifestó.
La invitación para este domingo
El festejo por el Día de las Infancias comenzará este domingo a las 14:30, con entrada libre y gratuita. Las familias podrán llevar sillones y mate para compartir la jornada y conocer de cerca el establecimiento y sus caballos.
“Los esperamos a todas aquellas personas que se quieran acercar este domingo. También estamos todos los días acá realizando sesiones, siempre con turnos previos”, concluyó Ríos ante Elonce.