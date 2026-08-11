Presunto femicidio seguido de suicidio: “Ella asistía a un centro de ayuda para adictos, donde lo conoció”

La Justicia correntina investiga un presunto femicidio seguido de suicidio tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Marina Rosalía Segovia, de 46 años, y Sergio Hugo Sánchez, de 36, dentro de una vivienda del barrio Bañado Norte de Corrientes. El hermano de la mujer aseguró que la familia desconocía el vínculo que existía entre ambos y aportó nuevos detalles sobre las horas previas al hecho.

Los cuerpos fueron encontrados en diferentes sectores del domicilio ubicado en Pasaje Dante, entre Pasaje El Cartero y calle Rolón. De acuerdo con las primeras diligencias, ambos presentaban signos compatibles con asfixia por ahorcamiento.

La principal hipótesis de los investigadores indicaba que Sánchez habría asesinado a Segovia y posteriormente se habría quitado la vida. Sin embargo, las circunstancias y la secuencia temporal de las muertes permanecían bajo investigación, por lo que se ordenaron diferentes pericias.

Segovia, que compartía mensajes motivacionales en sus redes sociales y era creadora de contenido, se ganaba la vida como manicura y era madre de cuatro hijos, dos varones mayores y dos nenas pequeñas que el fin de semana quedaron al cuidado de los abuelos.

De acuerdo con la reconstrucción que pudo realizar hasta el momento la Justicia, el sábado último Marina participó de un festejo familiar y luego se dirigió sola hacia su casa, en Pasaje Dante al 320. En ese lugar habría recibido la visita de Sánchez, aunque todavía no está claro en qué horario llegó el hombre.

Los investigadores peritarán el celular de la mujer para tratar de terminar de armar el rompecabezas y establecer si existían antecedentes de malos tratos o violencia por parte del femicida.

“No conocíamos la relación de mi hermana con este hombre”

En diálogo con Radio Dos, el hermano de Marina sostuvo que la familia no conocía al hombre ni estaba al tanto de una eventual relación entre ambos.

“No conocíamos la relación de mi hermana Marina con este hombre. Ella asistía a un centro de ayuda para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente, ella siempre colaboraba”, expresó.

Sobre Sánchez, agregó: “Este hombre se enamoró de ella o no sé qué le pasó”.

Segovia desarrollaba tareas de acompañamiento y asistencia a personas atravesadas por consumos problemáticos. Según contó su hermano, vecinos de la zona indicaron que la mujer había ayudado en diferentes oportunidades al hombre que ahora aparece bajo investigación.

“Los vecinos nos contaron que ella asistía al hombre, lo ayudaba y por ahí los padres le buscaban de la casa de mi hermana”, relató.

Qué ocurrió durante las horas previas

El familiar reconstruyó parte de las últimas horas en las que tuvieron contacto con Marina. Según recordó, el sábado habían celebrado el cumpleaños de la madre de ambos.

“El sábado fue el cumple de nuestra mamá, a las 5 de la tarde terminó, ella quedó sola en la casa porque a las hijas más chicas las llevó la abuela y no sabemos si ya estaba adentro o entró a la noche este hombre”, explicó.

Además, indicó que una amiga mantuvo una conversación con Marina durante la noche del sábado. Posteriormente ocurrió una situación que ahora forma parte de la reconstrucción del caso.

“Una amiga de ella habló con Marina el sábado a la noche, y después un amigo le llamó, le atendió un hombre el teléfono y le cortó”, aseguró.

El hermano reiteró que Sánchez era una persona desconocida para el entorno familiar. “Nosotros no le conocíamos a este hombre, sólo sabemos que era adicto. Ella nunca nos contó nada de él, si tenían una relación, no sabíamos nada”, manifestó.

El hijo encontró los cuerpos

Ante la imposibilidad de comunicarse con Marina, uno de sus hijos, de 26 años, se dirigió hasta la vivienda acompañado por un amigo. Al no obtener respuestas, ingresaron por la fuerza y encontraron los dos cuerpos.

“El domingo no respondía los llamados, y su hijo y un amigo fueron hasta la casa, forzaron la puerta y se encontraron con los dos cuerpos”, relató el hermano.

El familiar aseguró además que, de acuerdo con lo que pudo observar, la muerte de Marina habría ocurrido antes que la de Sánchez. Esa circunstancia deberá ser determinada oficialmente mediante los estudios forenses.

“Marina llevaba más horas fallecida que este hombre. Yo fui uno de los primeros que la vio, nunca voy a olvidar la imagen”, expresó.

Asimismo, señaló que los familiares de Sánchez también habían comenzado a buscarlo ante la falta de noticias sobre su paradero. “Los padres del muchacho llegaron a la casa de mi hermana porque no le pudieron encontrar, todo el domingo le buscaron”, relató.

Las pericias para determinar qué ocurrió

Los investigadores también analizaban el estado en el que quedó la vivienda y buscaban establecer si existió una pelea antes de las muertes. En paralelo, se incorporaron a la investigación testimonios de familiares, vecinos y personas que mantuvieron contacto con Marina durante sus últimas horas.

La causa quedó a cargo del fiscal Casaroto, quien dispuso pericias y otras medidas destinadas a reconstruir la secuencia del hecho y determinar con precisión las circunstancias de ambas muertes.

“Nunca lo vi al muchacho con mi hermana”, insistió el hermano de la víctima. Además, expresó su desconcierto porque, según sostuvo, nadie habría advertido lo que ocurría dentro del domicilio.

“No entendemos cómo ningún vecino escuchó nada, porque nos parece que los vecinos pudieron haber sabido algo”, manifestó.

“Estamos destrozados todos”

Marina era madre de cuatro hijos y su muerte provocó un profundo impacto en su entorno. Su hermano describió el difícil momento que atravesaba la familia luego del hallazgo.

“Estamos destrozados todos. Mi hermana tiene una hija de 5 y otra de 9 años y los más grandes ya son adolescentes, no vivían con ella y a mi mamá también la estoy conteniendo”, expresó.

Mientras la familia intentaba sobrellevar la pérdida, la investigación continuaba con el objetivo de determinar cómo ocurrieron las muertes y esclarecer el vínculo que mantenían Segovia y Sánchez.

La hipótesis principal seguía orientada a un presunto femicidio seguido de suicidio, aunque serán las pericias forenses y las demás pruebas incorporadas al expediente las que deberán establecer la mecánica y cronología definitiva del hecho. (con información de Diario Norte y Radio Dos)