“En este terreno somos analfabetos”: resaltaron el valor del programa Mayores Conectados

Una nueva jornada del programa Mayores Conectados se desarrolló este martes en Mirador TEC de Paraná. La iniciativa brinda conocimientos prácticos para que las personas adultas mayores puedan utilizar herramientas digitales sin depender permanentemente de familiares o terceros.

La propuesta es coordinada por la Secretaría de Modernización, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y el Banco Entre Ríos. Los encuentros son gratuitos y buscan responder al avance de la digitalización en trámites, pagos y operaciones bancarias.

Elonce visitó la capacitación y dialogó con Michelle Ambriz, licenciada en Gerontología, quien explicó que el objetivo no se limita a enseñar funciones técnicas. “Les da una mayor utilidad, una mayor autonomía y los ayuda a seguir creciendo y aprendiendo sin tener la necesidad de la ayuda de otros”, señaló.

Cómo utilizar el home banking

Durante las clases, los participantes aprenden a ingresar al home banking, consultar sus cuentas, realizar transferencias y pagar impuestos. También pueden plantear dudas vinculadas con operaciones que necesitan efectuar cotidianamente.

“Buscamos que puedan utilizar el home banking de forma autónoma, para que no haga falta que sigan yendo al banco y puedan aprovechar bien esa herramienta digital”, explicó Ambriz.

La profesional reconoció que el temor suele ser una de las principales barreras. “La tecnología da miedo y avanza a pasos agigantados, pero está bueno que puedan incorporar herramientas constantemente”, afirmó.

Prevención de estafas digitales

Otro de los ejes del programa Mayores Conectados es la seguridad. Durante los encuentros se explican las modalidades utilizadas para obtener información personal o bancaria y las precauciones necesarias antes de responder mensajes, ingresar a enlaces o compartir datos.

“La capacitación también habla mucho sobre ciberestafas, porque hoy nadie está exento. Es una forma de prevención para ellos”, destacó la licenciada.

Cada capacitación está compuesta por cuatro encuentros, con una clase semanal. Hasta el momento se realizaron cuatro instancias durante el año y está previsto que continúen incorporándose nuevos grupos. Actualmente, las actividades se llevan adelante los martes.

“Esta alfabetización tecnológica es muy importante”

Elonce también conversó con Leticia, una docente jubilada de 75 años que cursaba su segunda clase. La participante explicó por qué decidió sumarse y valoró la posibilidad de resolver trámites por cuenta propia.

“En este terreno somos analfabetos, de manera que la utilidad que nos brinda esta alfabetización tecnológica es muy importante”, expresó. También señaló que, aunque cuentan con familiares, las obligaciones cotidianas muchas veces dificultan que puedan ayudarlos.

“La autonomía que nos permiten estos cursos es muy valiosa. Invito a la gente de mi edad a asistir porque son sumamente importantes”, manifestó Leticia. Sobre sus principales preocupaciones, agregó: “Los desafíos son cometer errores, los ciberdelitos o caer en hechos delictivos”.

Las personas interesadas en participar del programa Mayores Conectados pueden inscribirse de manera gratuita en la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ubicada sobre calle Andrés Pazos. Desde allí serán incorporadas a los próximos grupos de capacitación.