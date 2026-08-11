Robaron ampollas de fentanilo de un hospital santafesino y cambiaron las etiquetas para ocultarlo

Detectaron el faltante de seis ampollas de fentanilo en el Samco de Esperanza y descubrieron que sus etiquetas habían sido colocadas sobre envases de ranitidina. El Ministerio de Salud de Santa Fe abrió un sumario y presentó una denuncia penal.
El robo de ampollas de fentanilo en el Samco de Esperanza comenzó a ser investigado luego de que se detectara una maniobra para presuntamente ocultar el faltante: las etiquetas de seis unidades del potente opioide habían sido colocadas sobre ampollas que en realidad contenían ranitidina.
Ante la gravedad de lo sucedido, el Ministerio de Salud de Santa Fe inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La investigación interna quedó formalizada mediante una resolución firmada por la ministra de Salud santafesina, Silvia Ciancio, luego de que la Dirección Médica del establecimiento comunicara la irregularidad detectada en el almacenamiento de los medicamentos, publicó Aire de Santa Fe.
Cambiaron las etiquetas de seis ampollas
De acuerdo con la documentación citada, el objetivo del sumario será “investigar los hechos y deslindar responsabilidades en relación a la faltante de ampollas de fentanilo en el ámbito del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de Esperanza”.
La situación fue descubierta cuando las autoridades del Samco encontraron “seis casos en los que etiquetas de fentanilo fueron pegadas sobre otro tipo de ampollas que contienen ranitidina”.
Frente al hallazgo, el Ministerio consideró que el episodio revestía “extrema gravedad” y llevó el caso a la Justicia para avanzar con una investigación penal que permita determinar cómo desaparecieron las ampollas y quiénes estuvieron involucrados.
Qué es el fentanilo
El fentanilo es un potente opioide utilizado en medicina principalmente como analgésico y anestésico. Debido a sus características, requiere estrictos mecanismos de almacenamiento, registro y trazabilidad dentro de los establecimientos sanitarios.
En tanto, las ampollas utilizadas para reemplazar las unidades faltantes contenían ranitidina, un medicamento empleado para reducir la producción de ácido gástrico.
El episodio ocurrido en Esperanza adquiere además relevancia porque se produjo mientras continúa una investigación administrativa por otro faltante de fentanilo registrado en un establecimiento público de la provincia de Santa Fe.
El antecedente del Hospital Iturraspe
El año pasado se denunció la desaparición de ampollas de fentanilo que estaban almacenadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Iturraspe de la capital santafesina.
Inicialmente se informó que habían desaparecido 68 ampollas entre el 18 y 19 de agosto, aunque posteriormente el director del establecimiento, Francisco Sánchez Guerra, indicó que la cantidad sustraída había sido menor.
La investigación penal quedó a cargo de la fiscal Rosana Peresin, pero no logró reunir elementos probatorios suficientes para identificar a uno o más responsables. Por ese motivo, la representante del Ministerio Público de la Acusación resolvió archivar el caso.
El sumario administrativo sigue abierto
Pese al archivo de la causa penal, el Ministerio de Salud informó que la investigación administrativa por el episodio del Iturraspe continúa y alcanza a seis agentes.
Según precisaron desde la cartera sanitaria, se analizan “irregularidades en los registros sobre medicamentos que permiten dar seguridad en cuanto a su trazabilidad”.
El objetivo será establecer si corresponde aplicar sanciones administrativas y determinar eventuales responsabilidades dentro del establecimiento.
De esta manera, el nuevo episodio registrado en el Samco de Esperanza vuelve a poner bajo investigación el manejo y los controles sobre el fentanilo dentro de establecimientos sanitarios públicos de Santa Fe. En este último caso, además del faltante de seis ampollas, las autoridades buscan esclarecer quién reemplazó sus etiquetas y las colocó sobre medicamentos diferentes.