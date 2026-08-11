Terremoto en Colombia: buscan a un argentino que estaba en una de las ciudades más afectadas

Un argentino de 69 años es buscado en Colombia después de que su familia perdiera todo contacto con él. El hombre se encontraba en la ciudad de Pereira cuando el lunes se produjo el terremoto de magnitud 7,4.

Se trata de Carlos Luis Cáceres, oriundo de la provincia de San Juan. La última comunicación con su entorno ocurrió el sábado, dos días antes del movimiento sísmico, por lo que todavía no pudo establecerse si su desaparición está directamente relacionada con el desastre.

El terremoto dejó hasta el momento al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas en el país. Pereira aparece entre las ciudades más afectadas, con 60 muertes reportadas y un toque de queda dispuesto por las autoridades.

Las comunicaciones permanecen afectadas

La infraestructura de telecomunicaciones sufrió graves inconvenientes en diferentes sectores de Pereira. Debido al colapso de los servicios habituales, las autoridades debieron recurrir a radioteléfonos para mantener la comunicación durante la emergencia.

Esta situación dificulta tanto las tareas de búsqueda como el contacto entre los habitantes y sus familiares. El entorno de Cáceres espera que la falta de noticias pueda estar relacionada con las interrupciones provocadas por el terremoto.

La familia difundió su imagen y diferentes datos que podrían facilitar su localización en Colombia. La última vez que fue visto en su propiedad de la zona de Pereira-Dosquebradas vestía una camiseta de la Selección argentina y llevaba anteojos de sol colgados del cuello.

El pedido de la familia

Carla Cáceres, hija del hombre buscado, recurrió a las redes sociales para solicitar colaboración y expresar la preocupación de la familia. “Hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, manifestó.

En paralelo, el Gobierno argentino ofreció asistencia a las autoridades colombianas. El canciller Pablo Quirno confirmó que ambos países mantienen contacto después del terremoto y que la Argentina se encuentra disponible para colaborar.

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, informó el funcionario. Mientras continúan las tareas de emergencia en Colombia, la familia de Cáceres aguarda novedades sobre su paradero.