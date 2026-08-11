Lionel Messi regresaría a Miami este martes tras despedir a su padre

Lionel Messi regresaría a Miami este martes por la noche, después de permanecer varios días en Argentina para despedir a su padre, Jorge Messi, y acompañar a su familia. El capitán de la Selección argentina llegaría a Estados Unidos durante la mañana del miércoles, aunque todavía podría extender algunos días su estadía antes de reincorporarse a Inter Miami.

El futbolista había arribado el sábado por la noche a Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. Desde entonces permaneció junto a sus familiares y posteriormente se recluyó en la vivienda que posee en un barrio cerrado de Funes, donde suele alojarse durante sus estadías en el país.

Según informó La Capital, el avión que trasladaría al astro argentino de regreso a Estados Unidos arribó durante la tarde del lunes al Aeropuerto Internacional de Rosario, ubicado en Fisherton. La partida estaba prevista para la noche de este martes.

Messi permaneció junto a su familia

Durante su estadía, el capitán argentino buscó preservar la intimidad familiar y acompañó especialmente a su madre, Celia Cuccittini, luego del fallecimiento de Jorge Messi.

La madre del futbolista fue la única integrante de la familia que realizó una manifestación pública durante estos días. En un mensaje enviado a la periodista Marina Calabró expresó: “Sólo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”.

La despedida de Jorge Messi se realizó el domingo mediante una ceremonia privada en el cementerio El Prado, ubicado en la localidad santafesina de Pérez. Participaron familiares y personas del círculo cercano, mientras se mantuvieron estrictas medidas de seguridad para preservar la privacidad.

El rol de Jorge Messi en la carrera de Lionel

Jorge Messi tuvo un papel fundamental tanto en la vida personal como en la trayectoria deportiva del capitán de la Selección argentina. Acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol y posteriormente se convirtió en su representante.

Durante años participó activamente en las principales decisiones profesionales de su hijo y tuvo un rol central durante las diferentes etapas de su carrera, desde su llegada a Barcelona hasta sus posteriores experiencias en París Saint-Germain e Inter Miami.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de acompañamiento provenientes de hinchas, instituciones y representantes del fútbol. La familia, sin embargo, optó por mantener el duelo dentro del ámbito privado.

Las muestras de afecto para Messi

Durante el fin de semana, algunos seguidores se acercaron hasta las inmediaciones del cementerio de Pérez para expresar su acompañamiento al futbolista. El ingreso al establecimiento permaneció restringido y bajo importantes medidas de seguridad.

Otros fanáticos eligieron acercarse hasta la vivienda de la zona sur de Rosario donde Messi pasó parte de su infancia. Allí dejaron diferentes muestras de afecto para el capitán argentino y su familia.

Tras completar estos días de despedida familiar, Messi tenía previsto emprender el regreso a Miami. Su llegada a Estados Unidos se produciría el miércoles, aunque aún restaba determinar cuándo volvería a las actividades deportivas con Inter Miami.