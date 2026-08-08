Murió Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció el viernes a las 22 en un sanatorio de Rosario. Tenía 68 años y atravesaba una prolongada enfermedad, según informó Infobae.

El empresario estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Durante décadas mantuvo un perfil reservado, aunque ocupó un lugar fundamental en la administración de la carrera profesional del futbolista.

Jorge acompañó a su hijo desde sus primeros pasos en el fútbol infantil de Rosario. También intervino en la búsqueda del tratamiento médico que necesitaba durante su niñez y respaldó su incorporación a las divisiones formativas del Barcelona.

Su papel en la carrera del futbolista

Cuando Lionel Messi se trasladó a España siendo adolescente, su padre permaneció junto a él durante el comienzo de aquella etapa. Mientras tanto, Celia se encargó de acompañar al resto de la familia en Rosario.

Con el crecimiento deportivo del delantero, Jorge asumió la conducción de sus asuntos profesionales. Participó en negociaciones contractuales, acuerdos comerciales y decisiones relacionadas con los diferentes momentos de su trayectoria.

Pese a su presencia permanente alrededor del futbolista, concedió pocas entrevistas y evitó una exposición mediática frecuente. Sus apariciones públicas se vinculaban principalmente con partidos, ceremonias y acontecimientos familiares.

Una figura cercana y reservada

Jorge acompañó a la familia en diferentes Mundiales y competencias internacionales. Sin embargo, su ausencia durante la reciente Copa del Mundo había llamado la atención, en medio de la preocupación existente por su estado de salud.

En junio, la familia había informado que se encontraba bajo seguimiento médico y había solicitado respeto por su privacidad ante las versiones que circulaban sobre su condición. En aquel momento, también desmintió una información falsa sobre su fallecimiento.

La muerte del padre de Lionel Messi se conoció durante la mañana de este sábado. Hasta las primeras horas posteriores a la noticia, la familia no había difundido públicamente información sobre la despedida ni los actos funerarios.