Se incendió una embarcación y su propietario resultó herido tras ser alcanzado por las llamas

El incendio de una embarcación ocurrió este viernes por la noche sobre el río Gualeguaychú. El propietario fue alcanzado por una llamarada cuando levantó la lona que cubría la nave y debió ser trasladado al Hospital Centenario.
Un incendio de una embarcación registrado este viernes por la noche sobre el río Gualeguaychú dejó como saldo a un hombre herido y provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. El fuego se produjo en un embarcadero ubicado en inmediaciones de la playa Papaya y terminó consumiendo por completo la nave.
Según la información preliminar publicada por R2820, el hombre herido era el propietario de la embarcación y había concurrido al lugar para verificar su estado. Días antes se habían realizado algunas reparaciones sobre la nave.
Al llegar al embarcadero, el propietario levantó la lona que cubría la embarcación y, por causas que todavía no habían sido determinadas, fue alcanzado por una llamarada que tomó parte de su cuerpo y sus prendas de vestir.
El propietario fue trasladado al hospital
Tras el incidente, el hombre recibió las primeras asistencias y posteriormente fue trasladado por personal del servicio de emergencias prehospitalarias 107 hasta la Guardia del Hospital Centenario.
Al momento de ser derivado al establecimiento sanitario, se encontraba consciente. Incluso pudo mantener un diálogo con los efectivos policiales que participaron del procedimiento desplegado en el sector.
Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones respecto de las lesiones que sufrió ni sobre su evolución. Mientras se realizaba la asistencia al propietario, el fuego continuó propagándose rápidamente por la embarcación.
El fuego consumió por completo la nave
Cerca de las 22, las llamas ya habían afectado prácticamente la totalidad de la embarcación. La magnitud del incendio obligó a movilizar diferentes organismos para controlar la situación y evitar mayores consecuencias.
En las tareas trabajaron dotaciones pertenecientes a dos estaciones de Bomberos Voluntarios, junto con personal de Defensa Civil, efectivos de Prefectura Naval Argentina y agentes de la Jefatura Departamental de Policía.
El operativo presentó además dificultades por las condiciones que había en la zona. La crecida del río y la presencia de agua sobre sectores de la costa complicaron el acceso y las tareas desarrolladas por los equipos de emergencia.
Prefectura colaboró desde el río
Ante ese escenario, Prefectura intervino desde el agua y mantuvo un patrullaje constante en las inmediaciones de la embarcación, mientras los bomberos continuaban trabajando desde tierra para extinguir las llamas.
La emergencia también obligó a adoptar medidas preventivas sobre la circulación. Como parte del operativo, las autoridades dispusieron interrumpir el tránsito vehicular sobre la Costanera, a la altura del Parque Unzué y frente a la playa Papaya.
Una vez controlado el incendio, las actuaciones se concentrarán en establecer cómo comenzó el fuego. Hasta este viernes por la noche no se habían informado oficialmente las causas que originaron las llamas en la embarcación.