Controlaron un auto en la ruta y descubrieron 27 aves silvestres ocultas en el baúl

Un hombre fue sorprendido mientras transportaba 27 aves silvestres enjauladas dentro del baúl de su automóvil. El procedimiento se realizó durante la tarde del jueves sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje Molle Yaco, en la provincia de Tucumán.

Efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional realizaban una patrulla por la zona cuando detuvieron la marcha de un Ford Falcon ocupado por un hombre mayor de edad. Los agentes comenzaron con la verificación de la documentación correspondiente.

Durante el control, los uniformados escucharon ruidos que provenían de la parte trasera del vehículo. Al abrir el baúl, encontraron varias jaulas cubiertas con una tela, dentro de las cuales estaban encerrados los ejemplares.

Los animales encontrados en el vehículo

Los gendarmes contabilizaron 12 reinas mora, cinco semilleros, cuatro cardenales comunes y tres jilgueros dorados. También hallaron una brasita de fuego, un soldadito común y una campanita.

Ante el descubrimiento de las aves silvestres, el personal interviniente se comunicó con la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de Tucumán. Desde el organismo provincial brindaron las indicaciones para proceder con los animales.

Las autoridades determinaron que el traslado infringía la Ley Provincial 6.292 de Recursos Naturales Renovables y Áreas Protegidas. Por ese motivo, se dispuso la liberación inmediata de todos los ejemplares encontrados.

Liberaron las aves y destruyeron las jaulas

Los 27 animales fueron devueltos a su ambiente natural siguiendo las instrucciones del organismo especializado. No se informó que presentaran lesiones ni que necesitaran recibir asistencia veterinaria antes de ser liberados.

Una vez finalizado el procedimiento, los efectivos destruyeron las jaulas utilizadas para transportar las aves silvestres. La medida también fue adoptada conforme a las directivas impartidas por la autoridad provincial.

Gendarmería labró las actuaciones correspondientes por la infracción detectada durante el operativo. La información oficial no indicó que el conductor del automóvil haya quedado detenido como consecuencia del procedimiento.