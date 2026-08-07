“El amor pudo más”, Marcelo Tinelli confirmó la reconciliación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli confirmó que se reconcilió con Milett Figueroa después de las versiones que circularon durante las últimas semanas sobre su situación sentimental. El conductor viajó a Lima, donde se mostró junto a la actriz peruana y habló públicamente sobre el reencuentro.

La pareja conversó con la televisión local y aseguró que atraviesa un buen momento. “Estamos muy contentos, disfrutando”, expresó Figueroa, mientras que Tinelli resumió su presente con una frase contundente: “El amor pudo más”.

Durante la entrevista, el conductor también destacó el significado de visitar Perú junto a su pareja. “Venir a Perú y estar con Milett acá es especial, es venir a la raíz de Perú, a la comida, a comer un ceviche”, manifestó.

La confirmación de la reconciliación

Ante las consultas sobre las idas y vueltas de la relación, Marcelo Tinelli confirmó que volvieron a estar juntos. Además, aclaró que el viaje y el reencuentro no estuvieron relacionados con proyectos profesionales o audiovisuales.

“Hemos regresado, estamos juntos, sí, totalmente. La amo, así que está todo bien, todo perfecto”, sostuvo el empresario. También señaló que estaba contento de permanecer en Lima y compartir tiempo con la familia de Figueroa.

Las declaraciones terminaron de despejar las dudas que habían surgido después de un período en el que ambos evitaron brindar precisiones sobre el vínculo. Días antes, una fotografía romántica publicada desde Perú ya había alimentado las versiones sobre la reconciliación.

La respuesta ante las críticas

Milett Figueroa aprovechó la entrevista para agradecer el acompañamiento que recibió durante su paso por la televisión argentina. “Estoy muy agradecida con Argentina, con el espacio que me dieron en todo momento”, expresó la actriz.

La modelo también recordó que su abuelo era argentino y afirmó que siente al país como propio. Luego, junto con Marcelo Tinelli, se refirió a los comentarios que suelen generarse alrededor de su relación.

“La opinión del otro, los comentarios me parecen perfectos y los respeto mucho”, manifestó Figueroa. Sin embargo, aclaró que algunas versiones difundidas no se ajustaron a la realidad y concluyó: “Cada uno que diga lo que quiera”.