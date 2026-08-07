Autorizaron a IAPSER a realizar notificaciones electrónicas a trabajadores

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo aprobó la plataforma presentada por IAPSER. Permitirá efectuar comunicaciones electrónicas, incluso mediante WhatsApp, con adhesión voluntaria del trabajador.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dio por acreditada la plataforma tecnológica presentada por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) para efectuar notificaciones electrónicas a trabajadores bajo su cobertura.
La medida quedó establecida mediante la Disposición Conjunta 2/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La resolución determinó que el sistema cumple con los requisitos técnicos de seguridad, integridad de datos e identificación de usuarios establecidos por la normativa vigente.
Según detalló la disposición, IAPSER presentó en mayo ante la SRT una solución destinada a posibilitar las comunicaciones electrónicas con trabajadores. El sistema contempla la utilización de la plataforma de mensajería WhatsApp para efectuar notificaciones fehacientes.
Cómo funcionarán las comunicaciones
De acuerdo con la documentación presentada por el instituto, la herramienta permitirá contactar al trabajador y verificar que la comunicación sea recibida por la persona correspondiente.
También prevé la utilización de canales convencionales como alternativa cuando el destinatario no acepte incorporarse al sistema electrónico.
La resolución remarcó, en ese sentido, que la adhesión deberá ser voluntaria. Por lo tanto, la autorización otorgada a IAPSER no implica que todos los trabajadores alcanzados deban obligatoriamente recibir las comunicaciones mediante WhatsApp.
Qué evaluó la Superintendencia
Antes de otorgar la aprobación, diferentes áreas de la SRT analizaron la documentación presentada por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos.
El organismo concluyó que los niveles de seguridad informados por IAPSER reunían los estándares adecuados y estaban en línea con las exigencias previstas para las comunicaciones electrónicas entre las aseguradoras de riesgos del trabajo y los trabajadores.
Sin embargo, la evaluación técnica dejó establecido que la implementación efectiva del sistema estaba sujeta a la finalización de las integraciones operativas en curso y a la validación de su correcto funcionamiento en un ambiente productivo.
La SRT podrá auditar el sistema
La disposición estableció además que IAPSER deberá informar previamente cualquier modificación que pretenda realizar sobre la plataforma aprobada y acompañar los correspondientes respaldos técnicos y de seguridad.
A su vez, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se reservó la posibilidad de auditar el funcionamiento de la herramienta y requerir modificaciones en caso de considerarlas necesarias.
La disposición entrará en vigencia el sábado 8 de agosto, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.