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Sociedad Santa Fe

Un coche fúnebre cayó por una barranca y casi cae a un arroyo

Un coche fúnebre cayó por una barranca en la localidad santafesina de San Lorenzo. No llegó a caer al agua y quedó atascado sobre la pendiente.

22 de Septiembre de 2026
El insólito accidente se produjo en San Lorenzo
El insólito accidente se produjo en San Lorenzo

Un coche fúnebre cayó por una barranca en la localidad santafesina de San Lorenzo. No llegó a caer al agua y quedó atascado sobre la pendiente.

Un coche fúnebre cayó por una barranca y quedó a pocos metros del arroyo San Lorenzo este lunes cerca de las 13, en el sector norte de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. No se registraron personas heridas.

 

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle Clemente Albelo y el puente Reconquista, en barrio Norte, según informó. Por circunstancias que no fueron determinadas oficialmente, el vehículo salió de la calzada y descendió por el desnivel ubicado a un costado del camino.

 

Una vecina que habló con El Tres contó que el dueño del vehículo vive en esa misma cuadra y señaló que no resultó herido por el siniestro.

 

El coche quedó atascado en la barranca, sin llegar al curso de agua. La vegetación y las características del terreno evitaron que continuara su caída hacia el arroyo.

 

Luego del incidente, efectivos policiales y personal con grúas y maquinaria trabajaron en el lugar para retirar el vehículo debido a la dificultad que presentaba el sector donde había quedado detenido.

 

Temas:

San Lorenzo Santa Fe coche fúnebre arroyo
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