Argentina llegó a 174 medallas y se mantiene segunda en los Juegos Suramericanos

La delegación argentina alcanzó las 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de completarse la actividad del lunes. Con 46 oros, 49 platas y 79 bronces, el equipo nacional permanece en el segundo lugar de la clasificación general.

Brasil continúa en lo más alto del medallero con 194 preseas, distribuidas en 79 doradas, 63 plateadas y 52 de bronce. Colombia ocupa el tercer puesto con 120: 43 de oro, 43 de plata y 34 de bronce.

La jornada del lunes dejó nuevos títulos para Argentina, principalmente a partir de las actuaciones del rugby 7 y la lucha grecorromana.

Oro por partida doble en rugby

El seleccionado femenino, Las Yaguaretés, consiguió la medalla dorada tras imponerse ante Colombia en la definición. Por su parte, Los Pumas 7 también subieron a lo más alto del podio después de derrotar a Chile en la final masculina.

El tercer oro argentino de la jornada llegó mediante Arsen Julfalakyan, quien se consagró en lucha grecorromana en la categoría masculina de hasta 77 kilogramos.

La gimnasia también aportó nuevas preseas. En trampolín hubo tres medallas de plata, mientras que Celeste D'Arcangelo consiguió tres bronces en gimnasia rítmica y Agostina Vargas sumó otro tercer puesto.

El ciclismo de pista fue otra de las disciplinas que aportó al medallero nacional, mientras los representantes argentinos continuaron compitiendo en deportes individuales y colectivos.

El ordenamiento del medallero se define primero por la cantidad de oros y, en caso de igualdad, por las platas y los bronces obtenidos. Con 46 títulos, Argentina se mantiene por delante de Colombia, que acumula 43, y sostiene una ventaja de tres medallas doradas sobre su perseguidor inmediato en la tabla.

Brasil, en cambio, marca una diferencia amplia respecto del segundo puesto: sus 79 oros representan 33 más que los conseguidos por la delegación argentina hasta el cierre de la jornada del lunes. Los tres primeros países del medallero acumulan, en conjunto, 488 medallas de las más de 900 repartidas hasta el momento en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputan en subsedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela con la participación de 15 países y más de 4.000 deportistas.

La competencia continental se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre, con definiciones pendientes en disciplinas como bádminton y fútbol, donde la selección argentina Sub-19 ya avanzó a semifinales tras un empate 1 a 1 ante Venezuela.

El cronograma restante podría modificar el orden actual del medallero, en particular la brecha entre Argentina y Colombia por el segundo lugar de la tabla general.