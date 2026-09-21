Exitosa primera edición del Seven de Hockey femenino +55 en el Club Capibá de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Seven de Hockey femenino +55 tuvo su primera edición en el Club Capibá de Paraná, con jugadoras de Rosario, Rafaela, Santa Fe y la capital entrerriana. Panzas Verdes destacó la camaradería y anticipó un próximo encuentro.
El Seven de Hockey femenino +55 tuvo una exitosa primera edición en el Club Capibá de Paraná, donde jugadoras provenientes de diferentes ciudades compartieron una jornada que combinó competencia, camaradería y pasión por el deporte.
La iniciativa fue impulsada por el equipo Panzas Verdes y reunió a conjuntos de Paraná, Santa Fe, Rosario y Rafaela. La propuesta estuvo destinada especialmente a mujeres de 55 años en adelante y buscó generar un espacio para competir, reencontrarse y continuar practicando hockey sin límites de edad.
Tras finalizar la actividad, las organizadoras realizaron un balance positivo y agradecieron la respuesta de las participantes. “Desde Panzas Verdes queremos agradecer de todo corazón a todos los equipos de Rosario, Rafaela, Santa Fe y Paraná que participaron en este primer encuentro en el Club Capibá”, expresaron.
Una jornada marcada por el compañerismo
La actividad deportiva se desarrolló durante el domingo 20 de septiembre y comenzó desde las primeras horas de la mañana con la acreditación de las jugadoras. Posteriormente se disputaron los diferentes encuentros programados para esta primera experiencia de la categoría +55.
Más allá de los resultados deportivos, desde Panzas Verdes destacaron especialmente el clima que acompañó al torneo. “Fue una jornada maravillosa donde reinó la camaradería, la alegría y el compañerismo”, señalaron las organizadoras luego de completar la competencia.
El encuentro también tuvo actividades complementarias alrededor de las canchas. Durante la jornada funcionó un servicio de cantina y previamente se había convocado a feriantes para acompañar la propuesta, con el objetivo de convertir al Seven en un espacio de encuentro más allá de lo estrictamente deportivo.
“Para el deporte no hay edad”
Desde el comienzo, una de las principales metas del Seven había sido ofrecer a las jugadoras mayores de 55 años una nueva instancia para continuar vinculadas con el hockey. Incluso durante la convocatoria se había contemplado la posibilidad de integrar equipos con deportistas que no contaran con un conjunto completo.
Una vez finalizada la experiencia, las impulsoras remarcaron que ese objetivo se había cumplido. “Nuestro lema se hizo realidad: confraternizar y disfrutar, demostrando una vez más que para el deporte no hay edad”, manifestaron.
Panzas Verdes también agradeció especialmente al Club Capibá por ceder sus instalaciones y acompañar la realización de esta primera edición. “Gracias Club Capibá por abrirnos sus puertas y a cada jugadora que dejó todo en la cancha y fuera de ella”, expresaron.
El desafío de repetir la experiencia
El éxito de la convocatoria dejó abierta la posibilidad de darle continuidad a una propuesta que nació con la intención de fortalecer el hockey femenino +55 y ampliar los espacios deportivos para esta categoría.
La presencia de equipos procedentes de distintas ciudades también permitió generar nuevos vínculos entre jugadoras que comparten la misma pasión y sostienen su participación activa en el hockey después de los 55 años.
Con el balance positivo de su estreno, las organizadoras ya pusieron la mirada en una nueva convocatoria. “Nos vemos en el próximo encuentro”, anticiparon desde Panzas Verdes, cerrando una primera edición en Paraná que tuvo al deporte, la amistad y el compañerismo como protagonistas.