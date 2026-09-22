Fallo clave: logró cobrar una indemnización laboral después de 28 años y fueron contra los bienes heredados

Un fallo sobre indemnización laboral permitió avanzar sobre un inmueble que el empleador había donado a sus hijos. La Justicia consideró que la transferencia perjudicó al acreedor y rechazó el planteo de prescripción.
Un fallo sobre una indemnización laboral puso fin a una disputa judicial que se extendió durante 28 años. Un trabajador que había iniciado un juicio por despido logró que la Justicia declarara inoponible una donación mediante la cual el responsable de la deuda había transferido un inmueble a sus hijos.
La decisión fue adoptada por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el expediente “Soriano, Marcelo Eduardo c/ Gutiérrez, Julio María y otros”. El tribunal confirmó una sentencia anterior favorable al trabajador y rechazó los planteos realizados por los herederos.
El caso adquirió relevancia porque el trabajador recurrió a una herramienta del derecho civil conocida como “acción pauliana” o “acción revocatoria”, destinada a proteger a los acreedores frente a actos que pueden perjudicar la posibilidad de cobrar una deuda.
Una batalla judicial que comenzó en 1998
Marcelo Eduardo Soriano inició en 1998 un juicio por despido contra la sociedad para la cual había trabajado. Con el paso de los años, la imposibilidad de hacer efectivo su crédito derivó en nuevas acciones judiciales.
Ante el incumplimiento de la condena laboral y la quiebra de la sociedad, en 2010 inició una acción de responsabilidad contra Julio María Gutiérrez, socio gerente de la firma.
En 2017, la Sala B de la Cámara Comercial determinó que Gutiérrez debía responder de manera personal e íntegra por la condena laboral. Sin embargo, cuando el trabajador intentó ejecutar la sentencia descubrió que el hombre se había desprendido de un inmueble mediante una donación a sus hijos.
El inmueble había sido donado a sus hijos
La transferencia que quedó en el centro del conflicto había sido realizada el 9 de octubre de 2002. Según consideró posteriormente la Justicia, se trataba de un bien relevante para responder frente al reclamo del trabajador.
Frente a esta situación, Soriano promovió el 8 de septiembre de 2017 una acción revocatoria para que aquella donación fuera declarada inoponible respecto de su crédito. En términos sencillos, buscó que esa transferencia no pudiera impedirle avanzar sobre el inmueble para cobrar lo que se le adeudaba.
La acción pauliana permite precisamente cuestionar actos mediante los cuales un deudor se desprende de bienes cuando esa operación perjudica los derechos de sus acreedores.
Qué argumentaron los herederos
Los herederos de Gutiérrez intentaron frenar la acción judicial mediante diferentes planteos. Uno de los principales fue que el reclamo se encontraba prescripto porque, según sostuvieron, Soriano conocía la existencia de la donación desde julio de 2013.
También plantearon falta de legitimación pasiva debido a que, cuando se presentó la demanda, todavía no se había dictado la declaratoria de herederos.
Además, rechazaron que hubiera existido fraude o mala fe. Argumentaron que cuando se concretó la donación, en 2002, Gutiérrez no era personalmente el deudor del trabajador, debido a que la obligación recaía originalmente sobre la sociedad.
Por qué la Cámara rechazó la prescripción
Uno de los puntos centrales del fallo estuvo relacionado con el momento a partir del cual Soriano podía ejercer efectivamente su derecho contra el patrimonio personal de Gutiérrez.
La Cámara consideró que el trabajador no estaba en condiciones de accionar contra esos bienes hasta contar con una sentencia que estableciera la responsabilidad personal del socio gerente. Esa resolución llegó en 2017.
Como la acción revocatoria fue iniciada ese mismo año, los jueces entendieron que el plazo necesario para considerar prescripto el reclamo no había transcurrido y rechazaron la defensa presentada por los herederos.
La donación que la Justicia consideró perjudicial
Otro elemento determinante fue la cercanía temporal entre una resolución laboral y la transferencia del inmueble. Según los fundamentos del fallo, la donación a los hijos se concretó apenas 28 días después de aquella decisión judicial.
Para la Cámara, esa circunstancia constituyó un indicio relevante al momento de analizar la conducta del administrador y el perjuicio ocasionado al acreedor.
El tribunal también consideró acreditada la situación patrimonial que impedía satisfacer el crédito. El desprendimiento gratuito del inmueble había limitado la posibilidad del trabajador de avanzar sobre bienes suficientes para obtener el pago.
Qué implica declarar “inoponible” una donación
La resolución no significa simplemente anular de manera general la transferencia realizada años atrás. La Justicia determinó que la donación resulta inoponible respecto de Soriano, es decir, que no puede utilizarse frente a ese acreedor para impedir que haga efectivo su crédito.
Los camaristas también descartaron que la falta de una declaratoria de herederos al momento de iniciarse la demanda impidiera dirigir la acción contra los sucesores.
Con esos argumentos, la Cámara confirmó la decisión de primera instancia y mantuvo la declaración de inoponibilidad de la donación frente al trabajador.
Un caso que atravesó casi tres décadas
El expediente muestra un recorrido judicial excepcionalmente prolongado: el conflicto laboral comenzó en 1998, posteriormente se discutió la responsabilidad personal del socio gerente y finalmente fue necesario acudir al fuero civil para cuestionar el destino de uno de sus bienes, publicó Iprofesional.
La resolución adquiere especial interés para los casos en los que existe una sentencia favorable, pero el acreedor encuentra dificultades para cobrar porque los bienes que podrían responder por la obligación fueron previamente transferidos.
Así, después de 28 años de litigio, el caso Soriano llegó a una resolución favorable al reclamo del trabajador mediante una herramienta civil destinada a evitar que determinadas transferencias patrimoniales frustren el cobro de una deuda reconocida judicialmente.