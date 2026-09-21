Una pantalla LED cayó sobre bailarinas en plena competencia: varias heridas

Otros bailarines y personas que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliarlas

Una pantalla LED cayó sobre bailarinas en plena competencia y dejó varias jóvenes heridas en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz. El accidente ocurrió durante The Summit, un certamen de danza del que participaba el elenco Imperio Bachata, oriundo de Alta Gracia.

El enorme dispositivo se encontraba instalado sobre el escenario y se desplomó mientras las integrantes del grupo realizaban su presentación. La estructura cayó directamente sobre varias de las participantes y obligó a interrumpir el espectáculo.

Otros bailarines y personas que se encontraban en el lugar corrieron inmediatamente para auxiliarlas. Debido al peso del equipo, cerca de diez jóvenes debieron colaborar para levantarlo y liberar a quienes habían quedado debajo.

Las bailarinas quedaron fuera de peligro

Como consecuencia del impacto, una de las integrantes sufrió un esguince, mientras que otra presentó una herida en la cabeza y debió recibir puntos de sutura. Las demás tuvieron moretones y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Pese a la gravedad de la situación, desde la delegación confirmaron que todas las bailarinas se encontraban fuera de peligro.

A UN GRUPO DE BAILARINAS SE LES CAYÓ UNA PANTALLA GIGANTE ENCIMA Ocurrió en Villa Carlos Paz, en plena presentación durante la competencia The Summit en el Teatro Acuario, y cuatro integrantes del grupo Imperio Bachata de Alta Gracia sufrieron distintas lesiones. pic.twitter.com/2NqjpWi3Mo — en.con.texto (@en_con_texto) September 21, 2026

”, escribió uno de los integrantes de Imperio Bachata mediante una historia publicada en Instagram.

En otro mensaje, desde el elenco señalaron que atravesaron “un susto horrible” y reconocieron que el episodio “pudo haber pasado a mayores”. Además, agradecieron las consultas y muestras de apoyo recibidas después del accidente.

El relato de uno de los participantes

Francisco, integrante de otro elenco que participaba de la competencia, relató cómo se produjo el desplome de la estructura.

“Estábamos compitiendo y, en un momento, esa pantalla LED se vino abajo”, contó. El joven explicó que la reacción de los presentes fue inmediata ante la necesidad de liberar a las personas alcanzadas.

“Entre casi diez bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, indicó en declaraciones a un medio cordobés.

Cuestionamientos por la asistencia

El participante también cuestionó las condiciones de asistencia disponibles dentro del Teatro Acuario al momento del accidente.

Según su testimonio, los propios responsables del evento comenzaron a solicitar elementos para atender a la joven que había sufrido la herida en la cabeza.

“La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza. No tenían un botiquín ni primeros auxilios”, afirmó Francisco.