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Sociedad Dramático accidente durante un espectáculo

Una pantalla LED cayó sobre bailarinas en plena competencia: varias heridas

Una pantalla LED cayó sobre bailarinas durante un certamen realizado en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz. Una joven sufrió un esguince, otra recibió puntos en la cabeza y el resto presentó golpes. Todas quedaron fuera de peligro.

21 de Septiembre de 2026
Otros bailarines y personas que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliarlas
Otros bailarines y personas que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliarlas Foto: Captura de video.

Una pantalla LED cayó sobre bailarinas durante un certamen realizado en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz. Una joven sufrió un esguince, otra recibió puntos en la cabeza y el resto presentó golpes. Todas quedaron fuera de peligro.

Una pantalla LED cayó sobre bailarinas en plena competencia y dejó varias jóvenes heridas en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz. El accidente ocurrió durante The Summit, un certamen de danza del que participaba el elenco Imperio Bachata, oriundo de Alta Gracia.

 

El enorme dispositivo se encontraba instalado sobre el escenario y se desplomó mientras las integrantes del grupo realizaban su presentación. La estructura cayó directamente sobre varias de las participantes y obligó a interrumpir el espectáculo.

Otros bailarines y personas que se encontraban en el lugar corrieron inmediatamente para auxiliarlas. Debido al peso del equipo, cerca de diez jóvenes debieron colaborar para levantarlo y liberar a quienes habían quedado debajo.

 

Las bailarinas quedaron fuera de peligro

 

Como consecuencia del impacto, una de las integrantes sufrió un esguince, mientras que otra presentó una herida en la cabeza y debió recibir puntos de sutura. Las demás tuvieron moretones y golpes en diferentes partes del cuerpo.

 

Pese a la gravedad de la situación, desde la delegación confirmaron que todas las bailarinas se encontraban fuera de peligro.

Las chicas están bien y fuera de peligro. Fue una desgracia con mucha suerte”, escribió uno de los integrantes de Imperio Bachata mediante una historia publicada en Instagram.

En otro mensaje, desde el elenco señalaron que atravesaron “un susto horrible” y reconocieron que el episodio “pudo haber pasado a mayores”. Además, agradecieron las consultas y muestras de apoyo recibidas después del accidente.

 

El relato de uno de los participantes

 

Francisco, integrante de otro elenco que participaba de la competencia, relató cómo se produjo el desplome de la estructura.

Estábamos compitiendo y, en un momento, esa pantalla LED se vino abajo”, contó. El joven explicó que la reacción de los presentes fue inmediata ante la necesidad de liberar a las personas alcanzadas.

 

Entre casi diez bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, indicó en declaraciones a un medio cordobés.

 

Cuestionamientos por la asistencia

 

El participante también cuestionó las condiciones de asistencia disponibles dentro del Teatro Acuario al momento del accidente.

Según su testimonio, los propios responsables del evento comenzaron a solicitar elementos para atender a la joven que había sufrido la herida en la cabeza.

 

“La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza. No tenían un botiquín ni primeros auxilios”, afirmó Francisco.

Temas:

Pantalla LED bailarinas Competencia de danza Villa Carlos Paz Teatro Acuario Imperio Bachata
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