Las imágenes de la tradicional “Quema del Muñeco” de los estudiantes en Colón

La Promo 26 de Colón realizó la tradicional quema del muñeco en el Parque Quirós, luego de una ceremonia, la bendición de las antorchas y una caravana. Los festejos continuarán este lunes con un picnic y un espectáculo musical.
La Promo 26 realizó la quema del muñeco y recibió la primavera durante la noche del domingo en el Parque Quirós de Colón. La actividad reunió a egresados de las escuelas secundarias de la ciudad y marcó el cierre de una semana de encuentros y celebraciones estudiantiles.
El muñeco de este año fue denominado “Toco” y tuvo como característica un diseño realizado “cabeza para abajo”. Durante la mañana del domingo fue trasladado desde el ingreso a la ciudad hasta el parque, donde quedó preparado para la ceremonia nocturna.
La quema representó para los estudiantes el cierre de su paso por la escuela secundaria y el comienzo de una nueva etapa. La tradición se repitió con la participación de las distintas instituciones educativas y el acompañamiento de familiares, vecinos y miembros de la comunidad.
La bendición de las antorchas
Las actividades de la noche comenzaron alrededor de las 19.30 en el atrio de la Parroquia Santos Justo y Pastor. Allí se proyectó un video con imágenes de la promoción y se compartieron canciones y una carta dirigida a los jóvenes.
Luego, el padre Daniel Petelín realizó la bendición de las antorchas que los estudiantes llevaron durante el recorrido. La ceremonia fue el paso previo a la caravana por las calles de la ciudad.
Desde la parroquia, los egresados avanzaron por avenida Urquiza rumbo al Parque Quirós. Una vez que llegaron al predio, participaron de la cuenta regresiva y encendieron el muñeco preparado durante las semanas anteriores.
La quema de “Toco”
El momento central se produjo cuando las llamas alcanzaron la estructura, ante la presencia de los estudiantes y sus familias. Después de la quema, los integrantes de la Promo 26 continuaron con la celebración en el parque.
La elaboración de “Toco” demandó el trabajo conjunto de los egresados. El diseño invertido fue uno de los elementos que distinguió al muñeco de esta edición y generó comentarios entre quienes acompañaron la actividad.
Tras la celebración, vecinos y familiares dejaron mensajes de felicitación para los estudiantes y destacaron el trabajo realizado. También señalaron la continuidad de una costumbre vinculada con la recepción de la primavera y la despedida de la escuela secundaria.
Picnic y operativo de tránsito
Los festejos estudiantiles continuarán este lunes con un picnic en el Parque Quirós, programado entre las 14 y las 18. La jornada incluirá un espectáculo musical y nuevas actividades destinadas a los jóvenes.
La Municipalidad informó que alrededor de las 13 comenzará un operativo de cortes y ordenamiento vehicular en las inmediaciones del parque. Las restricciones se mantendrán hasta que finalice la programación.
Las autoridades solicitaron a quienes circularan por el sector que respetaran las indicaciones del personal a cargo. El dispositivo buscará ordenar la llegada y la salida de los asistentes durante el último encuentro de la agenda organizada para recibir la primavera.