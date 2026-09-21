ARCA cambió la fecha límite de pago del Monotributo de septiembre y vence este lunes

El Monotributo correspondiente a septiembre tiene este lunes 21 como fecha límite de pago, luego de una modificación en el calendario de vencimientos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La obligación comprende a los contribuyentes de todas las categorías del régimen, desde la A hasta la K.

Habitualmente, la cuota mensual vence el día 20, pero en septiembre de 2026 esa fecha cayó domingo. Por esa razón, el plazo se trasladó automáticamente al siguiente día hábil y los monotributistas podrán cumplir hasta este lunes sin que la obligación quede registrada como vencida.

La cuota incluye, según corresponda, el impuesto integrado, el aporte previsional al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución destinada a la obra social. El monto final depende de la categoría en la que se encuentre cada contribuyente y del tipo de actividad declarada.

Cuánto cuesta el Monotributo en septiembre

Desde agosto se encuentran vigentes los valores actualizados del Monotributo. Para quienes realizan locaciones y prestaciones de servicios, la categoría A paga $49.527,18; la B, $56.379,08; la C, $66.020,12; y la D, $84.612,93.

En las escalas siguientes, la categoría E tiene una cuota total de $119.811,45; la F, de $150.784,21; y la G alcanza los $230.312,94. Para la categoría H, en tanto, el importe asciende a $522.706,68.

Los valores más elevados corresponden a las últimas escalas del régimen: la categoría I paga $963.747,86, la J $1.167.299,76 y la K $1.614.446,04. En las categorías superiores, los montos pueden variar cuando la actividad declarada corresponde a venta de bienes en lugar de prestación de servicios.

Cómo se determina la categoría de cada contribuyente

La categoría dentro del Monotributo no depende únicamente de los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses. ARCA también puede considerar, de acuerdo con la actividad, parámetros como la superficie afectada, el consumo de energía eléctrica, los alquileres devengados y el precio unitario máximo de venta.

Los contribuyentes pueden consultar su situación mediante los servicios digitales del organismo para verificar qué importe les corresponde abonar. También es posible revisar si existen saldos pendientes, intereses acumulados o pagos que hayan sido imputados a períodos diferentes.

El vencimiento puede cancelarse a través de diferentes medios electrónicos. Entre las alternativas disponibles se encuentran el Volante Electrónico de Pago (VEP), homebanking, códigos QR mediante billeteras habilitadas, aplicaciones móviles y débito automático.

Qué pasa si el pago se realiza fuera de término

Quienes no abonen el Monotributo antes de finalizar este lunes tendrán registrada la obligación como deuda. A partir del vencimiento comenzarán a generarse los intereses correspondientes sobre el saldo pendiente.

Para emitir un VEP, los contribuyentes pueden ingresar con Clave Fiscal al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” o utilizar la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Esta última herramienta también permite controlar cómo fueron imputados los pagos y consultar eventuales montos a favor.

ARCA Móvil ofrece otra alternativa para realizar consultas desde el teléfono celular. Desde la aplicación se puede pagar la cuota, revisar deudas y próximos vencimientos, declarar una CBU para adherirse al débito automático y consultar la agenda de obligaciones fiscales.