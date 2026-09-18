Monotributo: cuáles son las 43 obras sociales que se pueden elegir en septiembre

Las obras sociales para monotributistas habilitadas para incorporar nuevos beneficiarios quedaron en 43 durante septiembre de 2026, luego de una actualización del registro que determina cuáles son las entidades que deben aceptar afiliados provenientes del régimen simplificado.

Este mes dejaron de aparecer entre las alternativas la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión (OSMTT), la Obra Social de Serenos de Buques (OSSB) y la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC).

El registro está vigente desde diciembre de 2024 y puede modificarse periódicamente. Las entidades incorporadas deben aceptar las nuevas afiliaciones de monotributistas, mientras que aquellas que no figuran pueden rechazarlas.

Las 43 obras sociales disponibles

El listado actualizado está compuesto por: OSSACRA, OSPROTURA, OSTCARA, OSAMOC, OSTAXBA, OSPM, OSPYSA, OSBLYCA, OSOC, OSCAMGLYP, OSDO, OSPEDICI, OSPIFSE, OSDEM, OSOCNA, OSTPBA, OSPREN, OSEPC, OSDEPYM, OSAPM, OSV y OSPIV.

También aparecen OSTP, OSPETAX, OSPAT, OSVARA, ANDAR, OSCRAIA, OSMMEDT, OSOETSYLARA, OSFYB, SERVESALUD, OSIM, ASSPE, OSDAAP, UNIMEDICA, AMPES, OSMITA, METCBA, PRIVAMED, AMCI, ARPSALUD y AMSTERDAM.

El aporte correspondiente a la cobertura médica ya está incorporado en la cuota mensual del Monotributo. Sin embargo, luego de inscribirse y abonar la primera cuota, el trabajador debe realizar el trámite de alta directamente ante la obra social seleccionada.

Qué documentación pueden pedir

Para completar la afiliación pueden solicitar DNI, constancia de inscripción al Monotributo, comprobante del primer pago y los formularios 184/F o 152, según corresponda, indicó UnoMendoza. Además, el beneficiario debe completar una declaración jurada de salud.

Antes de seleccionar una prestadora resulta importante comprobar qué cobertura brinda en el lugar de residencia y consultar su cartilla de profesionales, clínicas, sanatorios y farmacias, además de verificar las condiciones de los servicios ofrecidos.

Una vez realizada la elección, el monotributista debe permanecer al menos 12 meses en la obra social antes de volver a modificarla. El cambio puede efectuarse una vez por año calendario.