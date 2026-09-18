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Policiales Corrientes

Buscan a dos primos de 16 años que desaparecieron tras ingresar al río Paraná en Ituzaingó

Los adolescentes fueron vistos por última vez el jueves en la zona de la cabaña Puesta del Sol, en Ituzaingó. Sus pertenencias quedaron en la costa y las autoridades desplegaron un operativo para encontrarlos.

18 de Septiembre de 2026
Estaban jugando a la pelota en la costa.
Estaban jugando a la pelota en la costa.

Los adolescentes fueron vistos por última vez el jueves en la zona de la cabaña Puesta del Sol, en Ituzaingó. Sus pertenencias quedaron en la costa y las autoridades desplegaron un operativo para encontrarlos.

La búsqueda de dos primos de 16 años desaparecidos en el río Paraná continúa este viernes en la localidad correntina de Ituzaingó, luego de que ambos fueran vistos por última vez durante la jornada del jueves 17 de septiembre.

 

Según la información conocida, los adolescentes se encontraban jugando a la pelota en la costa, en inmediaciones de la cabaña Puesta del Sol, cuando decidieron ingresar al agua.

Poco después, las personas que estaban en el lugar advirtieron que los jóvenes habían dejado de ser vistos. Sus pertenencias permanecían en la orilla, lo que generó preocupación y motivó el aviso inmediato a las autoridades, publicó Corrientes Hoy.

Operativo para encontrar a los adolescentes

 

Tras recibir la alerta, la Policía de Corrientes puso en marcha un operativo para intentar localizar a los primos y determinar qué había ocurrido.

Las tareas se concentraron en el sector donde fueron vistos por última vez y en otros puntos cercanos de la costa del río Paraná.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar y, hasta el momento de la información disponible.

Temas:

Ituzaingó Corrientes río Paraná adolescentes desaparecidos búsqueda Policía de Corrientes
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