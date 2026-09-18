Buscan a dos primos de 16 años que desaparecieron tras ingresar al río Paraná en Ituzaingó

Estaban jugando a la pelota en la costa.

La búsqueda de dos primos de 16 años desaparecidos en el río Paraná continúa este viernes en la localidad correntina de Ituzaingó, luego de que ambos fueran vistos por última vez durante la jornada del jueves 17 de septiembre.

Según la información conocida, los adolescentes se encontraban jugando a la pelota en la costa, en inmediaciones de la cabaña Puesta del Sol, cuando decidieron ingresar al agua.

Poco después, las personas que estaban en el lugar advirtieron que los jóvenes habían dejado de ser vistos. Sus pertenencias permanecían en la orilla, lo que generó preocupación y motivó el aviso inmediato a las autoridades, publicó Corrientes Hoy.

Operativo para encontrar a los adolescentes

Tras recibir la alerta, la Policía de Corrientes puso en marcha un operativo para intentar localizar a los primos y determinar qué había ocurrido.

Las tareas se concentraron en el sector donde fueron vistos por última vez y en otros puntos cercanos de la costa del río Paraná.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar y, hasta el momento de la información disponible.