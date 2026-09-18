Frustraron un contrabando de cigarrillos y bebidas valuado en $13 millones

Prefectura interceptó a dos personas cuando cargaban 31 bultos en una embarcación a remo con destino a Uruguay. Secuestraron cigarrillos, bebidas alcohólicas y el bote utilizado en la maniobra.
Prefectura frustró un contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas valuado en más de $13 millones durante la mañana de este viernes en la costa del río Uruguay, en Concordia. Dos personas fueron interceptadas cuando preparaban una embarcación para cruzar hacia la ciudad uruguaya de Salto.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 7, en inmediaciones del kilómetro 334,6 del río, entre las instalaciones del Club Regatas y Playa Nebel.
Efectivos de la División de Inteligencia Criminal e Investigaciones realizaban un patrullaje a pie cuando observaron a dos individuos que trasladaban bultos desde la costa hasta un bote a remo.
Intentaron escapar
Al advertir la maniobra, los prefectos impartieron la voz de alto. Las dos personas intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptadas inmediatamente.
Durante el procedimiento se secuestraron 31 bultos y la embarcación que presuntamente sería utilizada para transportar la mercadería hacia la República Oriental del Uruguay.
Los efectivos abrieron los paquetes y realizaron el correspondiente conteo de los productos encontrados.
Mercadería valuada en más de $13 millones
Dentro de los bultos había aproximadamente 250 cartones de cigarrillos marca Gift y más de 560 botellas de bebidas alcohólicas.
Entre los productos incautados se encontraron bebidas de las marcas 8 Hermanos, Aperol y Martini. El valor estimado de la embarcación y la mercadería superó los $13 millones.
El cargamento quedó a disposición del Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la jueza Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt.
Las autoridades judiciales ordenaron las diligencias correspondientes respecto de las personas involucradas y la instrucción de una causa por presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.