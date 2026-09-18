Tras una persecución, recuperaron una moto robada en Paraná y detuvieron a dos personas

Moto de la policía de Entre Ríos.

Una moto que había sido robada en el centro de Paraná fue recuperada durante la madrugada de este viernes luego de ser detectada mediante el sistema de videovigilancia. Dos hombres quedaron vinculados a la investigación.

El rodado, una Honda Biz 125 cc, había sido sustraído en inmediaciones de las calles Mitre y San Martín. A partir de la denuncia se inició la búsqueda para intentar establecer su ubicación.

Posteriormente, las cámaras de seguridad permitieron observar la moto en la zona de calle Güemes. Con esa información, personal que se movilizaba en motocicletas comenzó a seguir su recorrido.

El seguimiento terminó en calle Liniers

El desplazamiento continuó por distintos sectores hasta que el vehículo fue localizado sobre calle Liniers, a la altura del Paseo de los Pájaros.

En ese punto fueron interceptados dos hombres mayores de edad que se encontraban vinculados al rodado buscado. Allí se confirmó que se trataba de la Honda Biz denunciada como robada.

La moto fue recuperada y quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las actuaciones correspondientes y su posterior restitución.

Dos hombres quedaron supeditados a la causa

Tras el procedimiento se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el traslado de los dos hombres para continuar con las diligencias del caso.

Ambos quedaron supeditados a la causa mientras se intenta determinar qué participación tuvo cada uno en el hecho y establecer con precisión cómo se produjo la sustracción del vehículo.

La investigación continuará bajo intervención judicial, mientras que la detección realizada mediante las cámaras de videovigilancia permitió ubicar y recuperar la moto durante la madrugada.