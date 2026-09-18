Tragedia en Misiones: un hombre murió al impactar con cables mientras volaba en ala delta

Un hombre de 40 años murió en Misiones después de caer con un ala delta motorizada tras impactar contra cables del tendido eléctrico. El accidente ocurrió durante la tarde del jueves en el paraje Ojo de Agua, dentro de la jurisdicción de Posadas.

La víctima fue identificada como Edgar Alexander Koch. El hecho fue reportado alrededor de las 17.30 y, según las primeras actuaciones, el hombre había despegado pocos minutos antes desde un sector cercano.

La madre de Koch, de 70 años y principal testigo del episodio, declaró que era la primera vez que su hijo utilizaba ese equipo. De acuerdo con su relato, alcanzó a recorrer aproximadamente 250 metros en el aire antes de producirse el impacto.

El ala delta cayó sobre un sector de pastizales

Tras chocar contra los cables eléctricos, el ala delta motorizada perdió altura y se precipitó sobre un sector de pastizales. Posteriormente, el aparato se incendió.

Efectivos de la Comisaría 15ª de Misiones fueron los primeros en llegar al lugar y constataron el fallecimiento del piloto. La zona fue inmediatamente preservada para permitir las tareas periciales.

El médico que intervino en el procedimiento determinó que el cuerpo se encontraba carbonizado y solicitó una autopsia médico-legal para establecer formalmente las causas de la muerte.

Investigan cómo se produjo el accidente

En el lugar trabajaron agentes de Policía Científica de San Isidro, Bomberos, personal de la Empresa Misionera de Energía y efectivos policiales, además de los profesionales médicos convocados al procedimiento.

Los investigadores comenzaron a relevar el tendido eléctrico, la zona de caída y los restos de la aeronave para reconstruir la secuencia del siniestro. Hasta el momento, no se informaron conclusiones definitivas sobre las circunstancias que derivaron en el choque.

[AHORA] En Misiones, un hombre murió tras la caída su ala delta motorizada: el equipo impactó contra cables de tendido eléctrico y se incendió. https://t.co/GRdbtvBflK pic.twitter.com/U7mSWf76wE — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 18, 2026

La Justicia también dispuso el secuestro de las distintas partes del ala delta motorizada para que sean sometidas a pericias técnicas. Esos análisis buscarán establecer el estado del equipo y aportar información sobre el vuelo previo al impacto.

La autopsia buscará determinar la causa de muerte

Los restos de Koch fueron trasladados por la Morguera Policial hasta la Morgue Judicial, donde se realizará el examen forense ordenado en la investigación.

La autopsia permitirá determinar si el fallecimiento se produjo como consecuencia directa del impacto, del incendio posterior o de una combinación de lesiones ocasionadas durante el accidente.

Mientras avanzan las pericias, la investigación continúa abierta en Misiones para precisar cómo el ala delta terminó impactando contra el tendido eléctrico durante lo que, según la declaración de la madre de la víctima, era el primer vuelo del hombre con ese equipo.