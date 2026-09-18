Parque Nacional Iguazú: aclararon qué recorridos permanecen abiertos pese al aumento del caudal

El Parque Nacional Iguazú continúa abierto al público pese al aumento extraordinario del caudal registrado durante los últimos días en la región. La Administración de Parques Nacionales aclaró que los principales recorridos del área protegida permanecen habilitados y que las visitas pueden realizarse con normalidad.

La comunicación surgió luego de que el parque ubicado del lado brasileño cerrara su mirador hacia la Garganta del Diablo, situación que generó dudas entre turistas que tenían previsto visitar las Cataratas del Iguazú desde territorio argentino.

Según informó el organismo nacional, el incremento del volumen de agua se encuentra dentro de las proyecciones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Hasta el momento, esa situación no obligó a suspender el funcionamiento general del parque.

Qué circuitos permanecen habilitados

En el Parque Nacional Iguazú continúan abiertos los circuitos Superior e Inferior, dos de los principales recorridos para observar los saltos desde diferentes puntos y alturas.

También permanecen disponibles el Sendero Verde y el Sendero Macuco, además del Centro de Visitantes “Yvyrá Retá” y el espacio denominado Territorio Yaguareté.

Los servicios turísticos y locales comerciales instalados dentro del Área Cataratas también mantienen su funcionamiento, por lo que la visita continúa desarrollándose pese al incremento del caudal.

La situación de la Garganta del Diablo

El Circuito Garganta del Diablo, en cambio, permanece sin acceso. Las pasarelas habían sido retiradas durante agosto como medida preventiva ante la posibilidad de nuevas crecidas del río.

La decisión se había tomado antes del actual aumento del caudal con el objetivo de preservar las estructuras y evitar riesgos para los visitantes. Por ese motivo, el cierre de ese sector no responde específicamente a la situación registrada en los últimos días.

Desde Parques Nacionales remarcaron así que el cierre de la Garganta del Diablo no implica la clausura total del Parque Nacional Iguazú, ya que el resto de los principales atractivos continúa habilitado.

Un destino que superó el millón de visitantes

La aclaración se produjo pocos días después de que el parque recibiera al visitante número un millón de 2026, una cifra que refleja el movimiento turístico sostenido en uno de los principales destinos naturales del país.

El área protegida está ubicada en Misiones y conserva más de 67.000 hectáreas de Selva Paranense, uno de los ambientes de mayor biodiversidad de la Argentina.

Creado en 1934 y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984, el Parque Nacional Iguazú mantiene operativa buena parte de su infraestructura turística mientras las autoridades continúan siguiendo la evolución del caudal del río y las condiciones meteorológicas de la región.