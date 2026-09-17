Tormentas aisladas en Entre Ríos: cuándo llegarían y qué pasará con las temperaturas

Las tormentas aisladas en Entre Ríos podrían llegar hacia el cierre del fin de semana, luego de varias jornadas con temperaturas en ascenso. El avance de un frente desde el oeste aumentará la inestabilidad y posteriormente provocará un descenso térmico.
Las tormentas aisladas en Entre Ríos aparecen en el horizonte para el próximo fin de semana, en medio de un marcado cambio de las condiciones atmosféricas que abarcará buena parte del centro del país. Antes de la llegada de la inestabilidad, la provincia atravesará jornadas con temperaturas en ascenso y ambiente cada vez más templado.
El cambio térmico ya comenzó a sentirse en buena parte de la Argentina después de las bajas temperaturas registradas durante los últimos días. La presencia de un centro de alta presión sobre el Atlántico favorece el ingreso de aire más cálido desde el norte, situación que permitirá dejar atrás transitoriamente las condiciones frías.
En Entre Ríos, al igual que en el resto del Litoral, se espera que las temperaturas continúen aumentando de manera progresiva. El escenario será estable durante buena parte de las próximas jornadas, aunque la situación comenzará a modificarse hacia el fin de semana, cuando un nuevo sistema frontal avance sobre el centro argentino.
Cuándo podrían llegar las tormentas a Entre Ríos
El cambio comenzará durante el sábado en el oeste del país. Un frente avanzará desde la región de Cuyo hacia el este y generará tormentas primero sobre Mendoza, La Pampa y sectores de San Luis. Con el correr de las horas, el sistema continuará desplazándose hacia la zona central.
Durante el domingo, la inestabilidad alcanzará sectores de Córdoba y Buenos Aires y posteriormente avanzará hacia el Río de la Plata y el sur del Litoral. De mantenerse esta evolución, Entre Ríos quedará dentro del área donde podrían desarrollarse precipitaciones y tormentas aisladas entre el cierre del domingo y las primeras horas del lunes.
La previsión deberá seguir actualizándose debido a que todavía faltan varios días para el ingreso del frente y pueden producirse modificaciones en la ubicación y la intensidad de las precipitaciones. Los modelos meteorológicos, sin embargo, coinciden en mostrar un deterioro de las condiciones hacia el final del fin de semana en la región.
Temperaturas en ascenso antes del cambio
Antes de las lluvias, el aumento de temperatura será uno de los fenómenos más notorios. En la franja central argentina se esperan máximas de entre 22 y 30 °C, mientras que en el norte del territorio nacional los registros podrían ubicarse entre 30 y 35 °C.
El ascenso responderá al predominio de vientos que transportarán aire más templado hacia el centro y este del país. Será un contraste marcado respecto de las jornadas anteriores, cuando se registraron heladas y temperaturas muy bajas en distintos sectores de la región pampeana.
Para Entre Ríos, este escenario implicará tardes progresivamente más agradables antes de la llegada del sistema frontal. Las condiciones previstas acompañarán así la transición hacia la primavera, que comenzará oficialmente en los próximos días.
El frente traerá un posterior descenso térmico
El cambio no terminará con las tormentas. Detrás del frente se espera una rotación del viento hacia el sudoeste, acompañada por ráfagas y el ingreso de una masa de aire más fresco sobre la región central y el Litoral.
Ese proceso provocará un descenso moderado de las temperaturas después del período templado que dominará las jornadas previas. Por el momento, no se anticipa un retorno inmediato a valores tan bajos como los registrados durante los últimos episodios fríos, aunque sí una interrupción del ascenso térmico, publicó Meteored.
Así, Entre Ríos transitará los días previos a la primavera con dos escenarios bien diferenciados: primero, temperaturas en aumento y condiciones mayormente estables; después, el avance de un frente que incrementará la inestabilidad y podrá dejar tormentas aisladas en Entre Ríos hacia el final del fin de semana.