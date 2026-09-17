El PIB creció 2% interanual en el segundo trimestre, pero empeoró respecto al período previo

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina arrojó una variación positiva interanual del 2% en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una contracción de 0,6% frente al primer trimestre de 2026.

El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que, en el primer semestre del año, la actividad económica registró un avance de 2,2%.

En cuanto a la demanda, las exportaciones tuvieron un incremento trimestral de 2,5%. Sin embargo, tanto el consumo privado, como el público y la inversión tuvieron una caída trimestral de -2,4%, -2,3% y -0,8%, respectivamente.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en las exportaciones, con 13,7% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, destacaron las subas en pesca (44,7%), explotación de minas y canteras (16,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).

Inversión y consumo, en baja

Si se compara este trimestre con el primero de 2026, los componentes que engloban a la demanda interna terminaron, en su mayoría, con retrocesos.

El de mayor impacto provino por el lado de las importaciones (-3,5%), seguido por el consumo privado (-2,4%) y público (-2,3%). La formación bruta de capital fijo —más conocida como la inversión— tampoco repuntó y mostró una contracción de 0,8%.

Ambos sectores continúan con el sendero bajista ya anotado en el primer trimestre, donde el consumo público perdió 2,4% y la inversión 1,7%.

Únicamente el rubro de exportaciones registró un avance en la medición desestacionalizada, donde subieron 2,5%.

Sin embargo, si se miran las estadísticas contra el mismo trimestre de 2025, la caída de la inversión se agrava y alcanza el 11,1%. Lo mismo ocurre con el consumo público, que se retrotrajo 4,1%, aunque el privado mostró un leve avance de 0,4%.

Las exportaciones registraron una mejora aún superior, con un avance del 13,7% interanual.

El deterioro de la inversión estuvo explicado, principalmente, por la caída de 0,1% de la inversión en construcciones, de 8,2% en otras construcciones, de 15,2% en maquinaria y equipo y de 22,1% en equipo de transporte.

Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional varió un 15,5% y el componente importado descendió un 15%. En equipo de transporte, el componente nacional descendió 20,4% y el importado tuvo una caída de 24,9%.

Con el acumulado del primer semestre, la actividad económica se expandió un 2,2%. Las estimaciones del Gobierno, plasmadas dentro del Presupuesto 2027, son que el PIB obtenga una suba de 3% para este año, por lo que todavía restarían conseguir 0,8 puntos porcentuales más. Hacia 2027, el equipo económico del oficialismo proyectó un crecimiento superior al de 2026, del 4%.

El desempeño de los sectores de actividad