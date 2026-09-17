La AFA evalúa llevar a la Bombonera el amistoso con Burkina Faso previo a la despedida de Messi

La Selección argentina podría volver a jugar en la Bombonera durante la próxima fecha FIFA. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza trasladar al estadio de Boca el amistoso ante Burkina Faso, programado para el 3 de octubre y anunciado inicialmente en el Monumental.

Para avanzar con la posible modificación, representantes de la AFA se comunicaron con las autoridades del club presidido por Juan Román Riquelme. El objetivo fue conocer el estado real del campo de juego y determinar si estaba en condiciones de recibir el partido.

La decisión todavía no fue confirmada. Mientras se evaluaba la respuesta de Boca, el encuentro continúa oficialmente programado en el estadio de River.

El antecedente reciente en la Bombonera

Si se concretara el cambio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni regresaría a la Bombonera, donde había disputado dos encuentros durante marzo de 2026.

En aquella oportunidad, la Albiceleste venció 2-1 a Mauritania y posteriormente goleó 5-0 a Zambia. Ambos compromisos formaron parte de la preparación del seleccionado nacional.

El cruce ante Burkina Faso será el segundo partido de una serie de tres amistosos programados después del subcampeonato argentino en el Mundial 2026.

La agenda de la Selección argentina

El primer encuentro de la próxima ventana internacional será ante Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego llegará el partido frente al conjunto africano, previsto para el 3 de octubre.

La serie concluirá el 6 de octubre ante Benín en el Monumental. Ese encuentro fue anunciado como la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina.

La expectativa también estaba puesta en la venta de entradas y en las condiciones de acceso del público, debido a las sanciones impuestas por la FIFA después de los incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo.

Las sanciones que deberá cumplir Argentina

El primer amistoso tendrá permitido un 50% del aforo del estadio, mientras que para el segundo todavía no se había definido la cantidad de espectadores habilitados.

Además, Leandro Paredes deberá cumplir una suspensión de 10 fechas; Nahuel Molina, siete; Roberto Ayala, tres; y Thiago Almada, una.

Como la FIFA considerará estos amistosos como partidos Clase A, los integrantes del plantel y del cuerpo técnico podrán comenzar a descontar sus sanciones. Almada y Ayala incluso podrían completar sus respectivos castigos durante esta serie.