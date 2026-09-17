“No fue una decisión sencilla”: Nicolás Varrone no continuará en la Fórmula 2 durante 2026

El piloto argentino Nicolás Varrone anunció que no continuará junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 durante la temporada 2026. La decisión fue comunicada por el propio corredor a través de sus redes sociales, donde describió el año como “intenso”.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó Varrone al confirmar el final de su vínculo deportivo con la escudería.

El argentino reconoció que la determinación no fue sencilla, aunque señaló que tanto él como su entorno consideran que es la decisión adecuada pensando en los próximos pasos de su carrera.

La despedida de Van Amersfoort Racing

En su mensaje, Nicolás Varrone agradeció especialmente a los sponsors, colaboradores y seguidores que lo acompañaron durante su participación en la categoría.

También dedicó palabras a quienes estuvieron cerca en los momentos más complejos de la temporada y destacó el respaldo recibido a lo largo de esta etapa dentro de la Fórmula 2.

El piloto hizo una mención especial a la familia Villagómez por el apoyo brindado durante su recorrido con Van Amersfoort Racing, antes de cerrar oficialmente este capítulo de su trayectoria.

Qué dijo sobre su futuro

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, adelantó Nicolás Varrone, aunque por el momento no confirmó cuál será su próximo destino dentro del automovilismo.

La comunicación dejó abierta la incógnita sobre cómo continuará su temporada y qué categoría o equipo podría formar parte del próximo proyecto deportivo del argentino.

Varrone tampoco brindó mayores precisiones sobre los motivos que llevaron a finalizar anticipadamente su participación con la estructura neerlandesa, más allá de señalar que la decisión fue tomada junto a su equipo.

A la espera de un nuevo anuncio

La salida marca el final de la etapa de Nicolás Varrone con Van Amersfoort Racing en la Fórmula 2, luego de una experiencia que el propio piloto definió como exigente e intensa.

El argentino indicó que la decisión fue tomada con la mirada puesta en su desarrollo profesional y dejó en claro que ya trabaja junto a su entorno en los próximos pasos de su carrera.

Por ahora, Varrone mantendrá la expectativa sobre su futuro deportivo y adelantó que espera poder comunicar novedades en breve, después de cerrar formalmente su ciclo en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing.