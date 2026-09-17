Habilitaron a María Grande como centro avanzado para emitir licencias nacionales de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) habilitó oficialmente al Centro de Emisión de Licencias de María Grande para otorgar la Licencia Nacional de Conducir. La decisión fue formalizada mediante la Disposición 290/2026, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial.

La normativa certifica y homologa a la dependencia perteneciente al municipio entrerriano como Centro de Emisión de Licencias (CEL) Tipo A, categoría denominada “avanzado” dentro del Sistema Nacional de Licencias de Conducir. Además, autoriza la emisión del correspondiente certificado nacional para la jurisdicción.

La resolución implica que el centro de María Grande completó el procedimiento administrativo y los requisitos exigidos para integrarse formalmente al esquema nacional. La ANSV indicó que las áreas técnicas intervinientes consideraron cumplidas las condiciones establecidas en los convenios y en la normativa vigente.

Cómo se llegó a la habilitación

El proceso había comenzado previamente con un convenio específico entre la ANSV, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de María Grande para implementar en la ciudad la Licencia Nacional de Conducir y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.

Entre Ríos ya había adherido al régimen de las leyes nacionales de Tránsito y de creación de la ANSV mediante la Ley Provincial 10.025. En el caso del municipio, la adhesión a ese marco normativo se produjo a través de la Ordenanza 636/2012.

La certificación publicada ahora constituye el paso que habilita formalmente al centro municipal como emisor dentro del sistema nacional, luego de las verificaciones realizadas por las áreas de Licencias de Conducir, Antecedentes de Tránsito, Informática y Administración de la agencia.

El antecedente de las licencias profesionales

La disposición también recuerda que en mayo de 2025 la ANSV y Entre Ríos firmaron un convenio mediante el cual Nación delegó a la Provincia facultades para otorgar licencias nacionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E. Ese acuerdo recibió posteriormente una adenda en febrero de 2026.

Esas categorías están relacionadas con la conducción vinculada al transporte interjurisdiccional de pasajeros y cargas. Fue dentro de ese nuevo esquema que la Provincia solicitó que el centro de María Grande fuera certificado y homologado como CEL Tipo A.

La normativa general del Sistema Nacional de Licencias define a los CEL Tipo A como centros avanzados correspondientes a jurisdicciones habilitadas para emitir todas las clases de licencias, mientras que los Tipo B se encuentran limitados a las clases A, B y G. Sin embargo, la Disposición 290/2026 no detalla el cronograma operativo ni los procedimientos específicos que aplicará el municipio para cada categoría.

Qué cambia para María Grande

A partir de la homologación, la dependencia municipal queda incorporada formalmente al Sistema Nacional de Licencias de Conducir, creado para unificar criterios relacionados con requisitos, procedimientos, emisión y registro de las habilitaciones otorgadas en las diferentes jurisdicciones del país.

La decisión representa un cambio institucional para María Grande, ya que su centro pasa a contar con certificación nacional como CEL avanzado. La ANSV también dispuso la entrega del certificado correspondiente, cuyo modelo integra como anexo la medida publicada este jueves.

La disposición no establece en su parte operativa una fecha diferenciada para comenzar a tramitar cada clase de licencia ni desarrolla los pasos que deberán seguir los vecinos para cada categoría. Esos aspectos prácticos deberán ser comunicados por las autoridades competentes, mientras que la habilitación nacional del centro ya quedó formalmente vigente con su publicación en el Boletín Oficial.