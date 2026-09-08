Multas en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción desde septiembre

Las multas de tránsito tienen nuevos valores desde septiembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular las sanciones económicas por cada infracción.

El valor vigente de cada UF es de $1.173,08. Como cada falta tiene asignada una determinada cantidad de unidades, la actualización repercute directamente en el monto final que deberán afrontar los conductores sancionados.

Entre las infracciones más habituales aparecen conducir sin licencia, no utilizar el cinturón de seguridad, manipular el celular mientras se maneja, enviar mensajes de texto, circular por debajo de la velocidad mínima y no respetar un semáforo.

Cuánto cuestan las infracciones más comunes

Conducir sin licencia está penalizado con 50 UF, por lo que la multa asciende a $58.654. En tanto, no respetar la velocidad mínima representa 70 unidades y tiene un costo de $82.115,60.

El uso del celular al volante y circular sin cinturón de seguridad están sancionados con 100 UF. De esta manera, cada una de esas multas alcanza los $117.308 durante septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

La sanción se incrementa cuando el conductor utiliza el teléfono para enviar mensajes mientras maneja. Esa conducta equivale a 200 UF y lleva el monto a $234.616.

Cruzar en rojo puede superar $1,7 millones

Entre las faltas con mayores sanciones se encuentra no respetar un semáforo. La normativa contempla para esta infracción una escala de entre 300 y 1.500 UF, según las circunstancias y la gravedad del caso.

Con el valor vigente, la sanción por cruzar un semáforo en rojo puede comenzar en $351.924 y alcanzar un máximo de $1.759.620. Así, una misma conducta puede tener una diferencia superior a $1,4 millones dependiendo de la penalización aplicada.

El sistema de Unidades Fijas permite que los importes se actualicen sin necesidad de modificar individualmente cada infracción. Por eso, cuando cambia el valor de la UF también aumentan automáticamente las multas expresadas bajo este mecanismo.

Cómo se determina el valor de cada multa

Para conocer cuánto corresponde pagar, se debe multiplicar la cantidad de UF prevista para la infracción por los $1.173,08 vigentes durante septiembre. Las faltas consideradas de mayor riesgo para la seguridad vial tienen asignadas cantidades más elevadas.

De esta manera, una infracción de 100 UF cuesta actualmente $117.308, mientras que otra de 300 unidades asciende a $351.924. Las sanciones que alcanzan las 1.500 UF pueden acercarse a $1,8 millones.

Los nuevos valores rigen para las infracciones alcanzadas por el esquema de la Ciudad de Buenos Aires y reflejan el impacto de la actualización de la Unidad Fija. La diferencia entre las multas dependerá del tipo de falta, su gravedad y la cantidad de unidades que establezca la normativa para cada caso.