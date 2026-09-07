A ocho años del debut de Lionel Scaloni: de interino a leyenda de la Selección

El inicio de la era más exitosa de la Albiceleste.

Se cumplieron ocho años del debut de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina. El 7 de septiembre de 2018, un equipo en plena renovación venció por 3 a 0 a Guatemala en un amistoso disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Aquella presentación marcó el comienzo de un ciclo que inicialmente fue pensado como un interinato. Scaloni asumió el puesto que había dejado Jorge Sampaoli después de la eliminación frente a Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Durante sus primeros seis encuentros, el entrenador obtuvo cuatro victorias, un empate y una derrota. Los resultados, la renovación del plantel y el respaldo de los futbolistas llevaron a que fuera confirmado oficialmente en el cargo durante noviembre de ese mismo año.

La goleada que inició la era Scaloni

En su primer partido, Argentina abrió el marcador con un penal convertido por Gonzalo “Pity” Martínez. Luego ampliaron la diferencia Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone, quienes sellaron el triunfo por 3 a 0.

Scaloni utilizó un esquema 4-3-3 y presentó un equipo con varias caras nuevas. Gerónimo Rulli estuvo en el arco, mientras que la defensa fue integrada por Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico.

El primer once de Scaloni.

En el mediocampo jugaron Lo Celso, Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Martínez, Simeone y Cristian Pavón conformaron el ataque. Algunos de esos nombres, como Paredes, Lo Celso y Tagliafico, se consolidaron posteriormente como integrantes fundamentales de la denominada “Scaloneta”.

Las críticas por su falta de experiencia

La designación de Scaloni generó cuestionamientos debido a su escasa experiencia como entrenador principal. Sin embargo, la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino y los jugadores sostuvieron el proceso iniciado después del Mundial de Rusia.

El equipo necesitaba una renovación tras una etapa marcada por las derrotas en tres finales consecutivas: el Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y las Copas América de 2015 y 2016 frente a Chile.

La primera competencia oficial del nuevo cuerpo técnico fue la Copa América 2019, en la que Argentina terminó tercera. Aunque no consiguió el título, el torneo permitió consolidar una base futbolística y humana que se mantuvo durante los años siguientes.

El fin de una espera de 28 años

El primer gran título llegó en la Copa América 2021, disputada en Brasil. Argentina venció por 1 a 0 al seleccionado local en el estadio Maracaná, con un gol de Ángel Di María.

La conquista terminó con una sequía de 28 años sin títulos en la selección mayor y representó el primer campeonato de Lionel Messi con la Albiceleste. También confirmó a Scaloni como conductor de un grupo que había fortalecido su identidad.

En 2022, Argentina volvió a festejar al superar por 3 a 0 a Italia en la Finalissima disputada en Wembley. Lautaro Martínez, Di María y Paulo Dybala marcaron los goles frente al entonces campeón europeo.

La consagración en el Mundial de Qatar

El punto más alto del ciclo llegó el 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina venció a Francia en la final del Mundial de Qatar. El encuentro terminó 3 a 3 después del tiempo suplementario y la Albiceleste se impuso por 4 a 2 en la definición por penales.

El camino había comenzado con una inesperada derrota frente a Arabia Saudita, resultado que interrumpió una racha de 36 partidos invictos. Desde entonces, el conjunto nacional ganó los compromisos decisivos y conquistó su tercera Copa del Mundo.

Dos años después, la Selección ratificó su dominio al obtener la Copa América 2024 sin derrotas. En la final venció por 1 a 0 a Colombia, con un gol de Lautaro Martínez a los 112 minutos, durante el tiempo suplementario.

Otra final mundialista y dudas sobre el futuro

La última gran actuación del equipo de Scaloni fue en el Mundial 2026, donde Argentina llegó nuevamente a la final. España se impuso por 1 a 0 en el alargue con un gol de Ferran Torres y evitó que la Albiceleste consiguiera el bicampeonato mundial. El resultado fue confirmado por la crónica oficial de la FIFA.

Pese a la derrota, el entrenador volvió a colocar al seleccionado entre los dos mejores del planeta. Después del partido dejó abierta una incógnita sobre su continuidad, aunque expresó su reconocimiento hacia el plantel por el recorrido realizado.

A ocho años de su debut, Scaloni acumuló cuatro títulos oficiales: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Además de los resultados, su etapa estuvo marcada por la renovación generacional, el fortalecimiento del grupo y la construcción de una mentalidad competitiva.