Centro de Salud San Martín de Paraná: tres robos en 15 días obligan a suspender atención habitual

REDACCIÓN ELONCE
El establecimiento sufrió tres hechos de inseguridad en menos de dos semanas. Esta vez sustrajeron cables y cañerías, lo que dejó al edificio sin energía eléctrica. Este lunes solo atendían urgencias y trabajadores y vecinos reclamaron medidas ante Elonce.
Un nuevo robo en el Centro de Salud San Martín de Paraná obligó este lunes a suspender la atención habitual luego de que delincuentes sustrajeran cables y otros elementos de las instalaciones. El establecimiento quedó sin energía eléctrica y durante la jornada solo atendía urgencias.
Lorena Cepeda, administrativa del centro de salud, explicó a Elonce que descubrieron lo sucedido al comenzar la jornada. "Llegamos hoy al establecimiento y nos dimos cuenta de que no teníamos luz. Mirando, notamos que nos faltan otra vez los cables", relató.
Según precisó, no se trata de un episodio aislado. "En menos de 15 días nos han robado tres veces todo lo que son cables y tubos de los aires", afirmó. Además, indicó que en esta oportunidad también detectaron que habían intentado forzar una ventana para ingresar al edificio.
Temor por la continuidad de la atención
Ante la falta de electricidad y el funcionamiento deficiente de las instalaciones, las actividades habituales tuvieron que suspenderse. "Esto se soluciona momentáneamente, pero vuelve a suceder. Va a llegar un momento en el que vamos a venir y no vamos a tener nada en el centro de salud", advirtió Cepeda.
La trabajadora destacó que la situación perjudica a numerosos pacientes, ya que el establecimiento no recibe únicamente a habitantes del barrio San Martín. "Vienen vecinos de los barrios Antártida Argentina, Balbi y de muchos otros lugares a hacerse atender acá", señaló.
Desde el centro solicitaron colaboración de la comunidad para evitar nuevos episodios. "Si saben que anda alguien robando o ven algo, llamen al 911 y hagan la denuncia", pidió Cepeda. Asimismo, señaló que las autoridades del establecimiento ya mantuvieron reuniones con representantes de la comisión vecinal y de la Comisaría Quinta.
Vecinos denuncian reiterados robos en el barrio
Roberto Gómez, presidente de la comisión vecinal, aseguró a Elonce que los hechos de inseguridad también afectaron otras instalaciones comunitarias. "Hace un tiempo largo que sufrimos robos", expresó y mencionó la sustracción de cables del salón vecinal, luminarias LED de una plaza, elementos de una cancha y hamacas.
"Eso te golpea, pero no le vamos a aflojar", sostuvo Gómez. A su vez, reclamó la intervención de la Justicia para identificar y sancionar a quienes cometen los robos que afectan a las instituciones del barrio.