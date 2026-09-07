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Policiales Departamento San Salvador

Madre e hijos protagonizaron violento vuelco con su auto sobre Ruta 37

El violento vuelco ocurrió el domingo a la tarde en la Ruta Provincial 37, en General Campos (departamento San Salvador). La mujer y los dos menores que viajaban con el conductor presentaron lesiones leves.

7 de Septiembre de 2026
Accidente en General Campos
Accidente en General Campos Foto: Policía de Entre Ríos

El violento vuelco ocurrió el domingo a la tarde en la Ruta Provincial 37, en General Campos (departamento San Salvador). La mujer y los dos menores que viajaban con el conductor presentaron lesiones leves.

Por razones que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Volkswagen Pointer, un hombre de 39 años, perdió el control del rodado, terminando sobre la banquina. El mismo circulaba acompañado por su pareja y sus dos hijos menores de edad.

 

El accidente se registró en horas de la tarde de este domingo sobre Ruta Provincial 37, a unos 1.200 metros al sureste de la Escuela N.º 155 “José Hernández” de la localidad de General Campos (departamento San Salvador).

Accidente en General Campos (foto Policía de Entre R&iacute;os)
Accidente en General Campos (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del accidente, la mujer y los dos menores fueron trasladados hasta el hospital local para su atención. Posteriormente, el médico policial de turno, informó que las personas involucradas presentaban lesiones de carácter leve.

Temas:

General Campos accidente de tránsito
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