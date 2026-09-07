Le tendieron una emboscada con clavos “miguelitos” y le robaron $97 millones

Una banda de delincuentes se apoderó de unos 97 millones de pesos al tenderle una emboscada al conductor de una camioneta en la zona sur de Rosario. Los maleantes abordaron a la víctima tras arrojar clavos "miguelitos" en el pavimento con los que intentaron pinchar las ruedas del vehículo de la víctima.

El asalto sucedió el sábado alrededor de las 18, pero recién trascendió este lunes, y tuvo como escenario la zona de Ovidio Lagos y José María Rosa (Colectora de Circunvalación) en el sur de Rosario.

De acuerdo con los datos que surgieron de la denuncia, la víctima fue un hombre de 45 años, que trabaja en una conocida distribuidora de productos avícolas de la zona oeste de Rosario. Según esa versión, el hombre conducía una camioneta Volkswagen Amarok de color gris.

Cuando circulaba por ese lugar tuvo que detener la marcha al encontrarse con gran cantidad de clavos "miguelitos" que estaban esparcidos sobre el asfalto.

En forma casi simultánea, apareció una camioneta Toyota Hilux con varias personas a bordo que se le cruzó en el camino. De ese vehículo, bajaron dos hombres con armas de fuego que rompieron el vidrio de la Amarok y se apoderaron del botín: unos 97 millones de pesos.

El dinero, según indicaron las fuentes, era lo recaudado en el comercio donde trabaja la víctima, que es una distribuidora de productos avícolas. Los voceros indicaron que, tras apoderarse del botín, los ladrones huyeron en otro vehículo y dejaron abandonada la Toyota Hilux en la que habían llegado. Según las fuentes, ese vehículo figuraba como robado el miércoles pasado, indica La Capital.