Arruabarrena prepara el Boca que recibirá a San Pablo: Paredes vuelve y Villa sería titular

Rodolfo Arruabarrena realizará este lunes la última prueba de Boca antes del encuentro frente a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador ya tiene prácticamente definido el equipo que saldrá este martes a la Bombonera.

El Vasco pudo preservar a la mayoría de sus habituales titulares durante la visita a Gimnasia de Mendoza, donde el Xeneize terminó empatando sobre el cierre. Ahora, el objetivo es recuperar piezas y ajustar los últimos detalles antes de uno de los partidos más importantes del semestre.

Una de las principales novedades será el regreso de Leandro Paredes. El capitán evolucionó favorablemente de la molestia que había sufrido en el isquiotibial izquierdo y, después de integrar el banco de suplentes en Mendoza, volverá desde el inicio frente al conjunto brasileño.

Villa le gana la pulseada a Flores

Otra de las decisiones de Arruabarrena pasa por el ataque. Sebastián Villa aparece nuevamente por encima de Leonel Flores en la consideración del cuerpo técnico y sería titular ante San Pablo.

Alan Velasco también mantendría su lugar luego de mostrar una mejora en su rendimiento. El ex Independiente fue reemplazado durante el último encuentro para evitar una sobrecarga y llegará descansado al compromiso internacional.

Miguel Merentiel, en tanto, regresará a la formación inicial después de que Enner Valencia completara los 90 minutos frente a Gimnasia. El ecuatoriano tuvo su primera actuación completa, aunque todavía continúa buscando su mejor nivel desde su llegada a Boca.

Paredes vuelve, pero falta Delgado

En la mitad de la cancha, Arruabarrena contará nuevamente con Paredes, aunque no podrá disponer de Milton Delgado. El mediocampista sigue con su recuperación y la expectativa está puesta en que pueda reaparecer para la revancha.

Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte completarían el mediocampo, con Paredes encargado de conducir la salida y darle mayor claridad a la circulación de la pelota.

En defensa también regresarán los jugadores que habitualmente utiliza el entrenador. Ayrton Costa todavía no está en condiciones de volver, por lo que Facundo Herrera continuaría ocupando un lugar entre los centrales.

La probable formación de Boca

De no aparecer inconvenientes durante el último entrenamiento, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El equipo tendrá así varios cambios respecto del que jugó en Mendoza, como parte de la planificación que realizó Arruabarrena para llegar con sus principales futbolistas en mejores condiciones físicas.

Con Paredes recuperado, Villa nuevamente entre los titulares y Merentiel de regreso en el ataque, el entrenador buscará que Boca consiga una ventaja en la Bombonera antes de definir la serie frente a San Pablo en Brasil.