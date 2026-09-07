Despidieron al nene de 2 años atacado por un pitbull y el dueño del perro quedó detenido

Familiares y allegados despidieron al nene de 2 años atacado por un pitbull en una vivienda de barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia. El pequeño, llamado Owen, murió el viernes por la tarde debido a las heridas que sufrió y el dueño del perro quedó detenido e imputado por homicidio culposo.

El ataque ocurrió alrededor de las 17, cuando el niño se encontraba junto a su madre, una joven de 19 años que se preparaba para bañarlo. El perro pertenecía a un conocido que estaba en el domicilio, según la información conocida sobre el caso.

Owen fue trasladado al Hospital Regional Arturo Umberto Illia, donde ingresó sin vida. Los profesionales constataron que presentaba mordeduras en diferentes partes del cuerpo y confirmaron su fallecimiento cerca de las 18.

Los mensajes para despedir a Owen

Luego de conocerse la muerte, familiares y amistades de la madre publicaron fotografías del niño y mensajes de despedida en las redes sociales. “Descansa en paz, angelito hermoso. Dale fuerza a la familia, te ama completamente tu familia, bebito hermoso”, escribió una persona junto a una imagen de Owen sonriendo.

Otra joven compartió varias fotografías y recordó los momentos que había vivido con el pequeño, entre ellos sus abrazos y las tardes de pileta. “No sé muy bien por dónde empezar porque despedirme de vos era lo último que quería hacer en mi vida”, expresó.

“Sé que vas a estar en un lugar mejor, pero yo no puedo aceptar que vos ya no vas a estar más acá para hacernos reír, porque esa era tu magia, hacer feliz a todas las personas que te rodeaban”, añadió en la publicación.

La despedida concluyó con otro mensaje dirigido al niño: “Te voy a amar el resto de mi vida. Te voy a llevar en mi corazón por siempre. Hasta pronto, bebé chiquitito”. También circuló una imagen que representaba a Owen como un ángel, acompañada por la frase “Descansa en paz, Owen”.

El dueño del perro quedó detenido

La Fiscalía del Segundo Turno de Alta Gracia, encabezada por Alejandro Peralta Otonello, ordenó la detención del propietario del animal, un hombre de unos 30 años. El acusado fue trasladado al establecimiento penitenciario de Bouwer y quedó imputado por homicidio culposo.

Un vecino que presenció parte de la situación relató que escuchó los pedidos de auxilio provenientes de la vivienda. “Vimos en ese segundo cuando gritaban pidiendo auxilio. Pasó la mamá al frente con el niño muy lastimado por la mordedura del perro”, contó a Resumen de la Región.

El hombre afirmó que el dueño llevaba al animal por la vía pública sin elementos de seguridad. “El muchacho siempre andaba con el perro sin bozal. Andaba por todos lados con el perro. Es bastante dañino, quiso encarar a mucha gente. Había quejas entre vecinos”, sostuvo.

Los antecedentes mencionados por un testigo

De acuerdo con el testimonio del vecino, el perro habría mostrado comportamientos agresivos antes del ataque contra Owen. Sin embargo, esa información no había sido confirmada oficialmente por los investigadores.

“Se comentaba que el perro ya ha querido atacar a otras personas, ya había tenido esas actitudes”, afirmó. El testigo describió al animal como un pitbull de gran porte y consideró que podría haber tenido una cruza con dogo, aunque ese dato tampoco fue corroborado por las autoridades.

El vecino también se refirió al vínculo que tenía con la víctima y su familia. “Era un vecinito. Nació junto con mi hija prácticamente, se llevan días. Es muy triste la noticia, un angelito que se fue de golpe”, expresó.

Dos ataques fatales durante la misma jornada

La muerte de Owen ocurrió el mismo viernes en el que otra niña de 2 años falleció tras ser atacada por dos perros dogos en barrio Cabildo, en Córdoba capital. Los animales pertenecían a un familiar de la víctima.

Una vecina intentó auxiliar a la familia luego de escuchar los pedidos de ayuda, pero también fue atacada por uno de los perros. “Pensé que la estaban robando, pero luego el perro estaba atacando a la señora y a la nenita. Levanto un palo y el perro me atacó, me agarró del pantalón. No me puedo recuperar, salgo de mi casa y me pongo a temblar”, relató a Cadena 3.

La niña fue trasladada en estado crítico al Hospital Príncipe de Asturias, donde sufrió un paro cardíaco. Después de ser reanimada, fue derivada al Hospital de Niños con una hemorragia masiva. Los médicos realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora, pero murió debido a la gravedad de las lesiones. (con información de El Doce y Cadena 3)