Música, danza y emprendedores marcaron el aniversario del Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival Juanele celebró el primer aniversario de la reapertura del Centro Cultural Juan L. Ortiz con dos jornadas de música, danza, actividades para las infancias, una feria de emprendedores y un patio gastronómico. La programación finalizó este sábado con la presentación del músico paranaense Gerardo Farías.

Artistas y vecinos participaron de las diferentes propuestas organizadas en el espacio cultural. Las actividades se desarrollaron pese a las bajas temperaturas y al viento que se registraron durante la segunda jornada.

El director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, destacó la convocatoria alcanzada durante el encuentro. “La gente responde, se acerca y se ha apropiado de este espacio”, señaló.

El balance del primer año

Kosiak valoró la participación registrada el sábado y enumeró las alternativas que estuvieron disponibles para el público. “Un montón de gente respondió y se acercó con la agenda que se armó, con el evento, con la feria de emprendedores, el patio gastronómico y todo lo que hemos ofrecido”, sostuvo.

El responsable del centro cultural también realizó un balance del primer año transcurrido desde la reinauguración del edificio. Según explicó, la programación estuvo dirigida a diferentes sectores de la comunidad y reunió expresiones artísticas variadas.

“Siempre hemos ido apuntando a distintos públicos, distintas edades, distintos intereses”, expresó Kosiak. Durante las dos jornadas se presentaron grupos de danza, músicos de diferentes géneros y un espectáculo destinado a las infancias.

Una agenda con actividades hasta fin de año

El director anticipó que las propuestas continuaron durante los meses siguientes, ya que el Centro Cultural Juan L. Ortiz contó con su agenda completa hasta fin de año. Además, remarcó la participación de los vecinos en la vida cotidiana del establecimiento.

“Un espacio cultural es un cascarón vacío hasta que la gente se lo apropia”, afirmó Kosiak. En ese sentido, destacó la importancia de que la comunidad encontrara en el lugar un punto de acceso al arte y a distintas actividades culturales.

Entre los grupos que participaron de la segunda jornada estuvo La Solense, que presentó un repertorio basado en el cancionero popular argentino. La propuesta incluyó zambas, chacareras y otros géneros musicales.

La participación de los artistas

Hernán, integrante de La Solense, se refirió a las condiciones climáticas y a la recepción del público. “Mucho frío, mucho viento, pero se puso lindo. La verdad es que la pasamos lindo arriba del escenario”, expresó.

El músico también agradeció una nueva convocatoria para presentarse en el centro cultural. “Nos volvió a convocar el Municipio, así que muy contentos por eso también. Agradecidos con la gente de la Municipalidad y la gente del Juanele por tenernos en cuenta una vez más”, manifestó.

Por su parte, Franco destacó el movimiento generado por las actividades culturales y la participación de emprendedores. “La reinauguración de este espacio y este lugar para los artistas, los chicos que vienen con la feria y los vendedores generan un movimiento para todos nosotros, para toda la cultura”, consideró.

El integrante de la formación también se refirió a los vínculos establecidos entre artistas de Paraná y de otras localidades entrerrianas. “Vamos compartiendo la música nuestra, la música de ellos, así que hacemos conexión”, señaló.

Gerardo Farías cerró el Festival Juanele

La jornada finalizó con la presentación de Gerardo Farías. El músico paranaense ofreció un espectáculo durante el cual el público acompañó las canciones y participó del baile.

“Estoy muy contento y orgulloso de que la gente o el Municipio se acuerde de los artistas locales”, expresó Farías. También recordó su relación con el lugar y destacó las obras realizadas en el edificio: “Hay que dar mucho por este lugar, porque es único, teniendo un tren adentro, como es el Juan L. Ortiz”.

El artista remarcó la necesidad de disponer de ámbitos para las nuevas generaciones. “Es muy importante para los jóvenes que tengan un espacio, un lugar donde puedan mostrar su arte”, sostuvo.

Farías también explicó el significado que tuvo para él ser el encargado de completar la programación. “Hace un año de la inauguración y hoy cerrar yo, para mí, es un honor”, manifestó.

“Soy de Paraná y estoy caminando por gran parte del país. Me siento orgulloso cuando me presentan por ahí desde Paraná, provincia de Entre Ríos”, agregó el músico.

De esta manera, el Festival Juanele completó dos jornadas con artistas, emprendedores y vecinos. La actividad conmemoró el primer año desde la reapertura del Centro Cultural Juan L. Ortiz y presentó parte de las propuestas que integraron su programación.