Festival en el Juan L. Ortiz: música, danza y gastronomía para celebrar un año de su restauración

A un año de la restauración del Juan L. Ortiz, se celebró con un festival

El Centro Cultural Juan L. Ortiz continúa con los festejos por el primer aniversario de su restauración con un festival que reúne música, danza, muestras artísticas, emprendedores, gastronomía y una propuesta especial de moda circular y sastrería teatral.

La celebración comenzó el viernes con una noche dedicada al folklore y continuó este sábado con una amplia programación artística. Desde la organización destacaron la convocatoria y el acompañamiento del público durante las jornadas.

La programación de este sábado incluyó la presentación del grupo de danza Panambí, música en vivo y un cierre a cargo de Gerardo Farías.

Además de los espectáculos, el público recorrió los distintos espacios culturales y propuestas instaladas en el predio. Hubo emprendedores de la economía

social, patio gastronómico y una muestra de grabados que permanecerá abierta hasta el próximo 18 de septiembre.

“Hay emprendedores de economía social, lo mismo el patio gastronómico. Hay una muestra que se inauguró el jueves, que es de grabados de artistas de Argentina y de Italia, organizada por el Grupo Humano de Paraná, con Guillermo Génica a la cabeza”, indicaron.

Continuará el cronograma de actividades

Los festejos por el aniversario de la restauración también continuarán durante los próximos días. Para el viernes de la semana que viene está prevista la presentación de la Orquesta Sinfónica en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El festival tendrá además una fuerte presencia de la moda circular y de las producciones realizadas desde la Sastrería Teatral Municipal. Integrantes de distintas instituciones y entidades participaron de una intervención estética para exhibir algunas de las piezas que forman parte del patrimonio del espacio.

Mauro Souza, uno de los responsables de la sastrería, destacó la reapertura y el trabajo que se realiza en el lugar.

“La sastrería teatral vuelve a abrir sus puertas porque estamos cumpliendo un año que estamos en el nuevo Juanel. Los queremos invitar a que vengan a vernos, a visitarnos y agradecerle a estos artistas que realmente se han caracterizado para esta noche para mostrar un poco de las piezas que nosotros tenemos en el lugar”, afirmó.

La mayoría de las prendas y piezas que forman parte de la sastrería provienen de donaciones y luego son intervenidas por el equipo responsable.

La recuperación del espacio cultural

La restauración del Centro Cultural Juan L. Ortiz permitió recuperar y optimizar diferentes sectores del histórico edificio, además de incorporar nuevas tecnologías en espacios como la sala mayor.

“Ha sido un gran desafío todo este año a cargo de este espacio. El lugar se remodeló, se embelleció y se optimizó. Hay muchos lugares recuperados y nuevas tecnologías, como en la sala mayor, y eso implica otra dinámica que por suerte creo que hemos aprovechado muy bien”, expresaron desde la institución.

La Sastrería Teatral Municipal funciona de lunes a viernes, de 7 a 13, y forma parte de los espacios recuperados dentro del Centro Cultural. Desde allí invitaron a la comunidad a conocer las instalaciones y descubrir las distintas propuestas artísticas que conviven en el renovado “Juanele”.

“Los esperamos para que vuelvan a tener la experiencia de estar adentro de un tren, que es algo maravilloso y nuevo, y se van a encontrar con todo un mundo de gente maravillosa”, concluyeron.