El Hospital Pascual Palma celebró el alta de cinco usuarios con una jornada de despedida

El Hospital Geriátrico Doctor Pascual Palma de Paraná, celebró el alta de cinco usuarios con una jornada de encuentro y despedida, junto a sus compañeros y al equipo de trabajadores de la institución.
El servicio de Hospital de Día Doctor Mario Bozzi del Hospital Geriátrico Doctor Pascual Palma de Paraná, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, celebró el alta de cinco usuarios con una jornada de encuentro y despedida, junto a sus compañeros y al equipo de trabajadores de la institución.
Durante la mañana de este viernes, cinco personas usuarias del servicio finalizaron su proceso de rehabilitación y recibieron el alta. La jornada estuvo marcada por la emoción, el reconocimiento por el camino recorrido y la celebración de los vínculos construidos durante su permanencia en el Hospital de Día.
El director del Hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, destacó el sentido de este momento: "Hoy, con cada alta, no termina un proceso, sino que se abren nuevas etapas. El Hospital de Día renueva su ciclo y abre sus puertas a nuevas personas mayores que necesitan iniciar su propio proceso de rehabilitación. Mientras algunas personas culminan una etapa, otras tienen la oportunidad de comenzar la suya. Nuestro objetivo es acompañarlas para que puedan seguir viviendo en su entorno, fortaleciendo su autonomía y evitando institucionalizaciones innecesarias".
El encuentro incluyó un espacio de reflexión sobre las despedidas y los vínculos que perduran, a través de collages y frases alusivas. Asimismo, se compartió un almuerzo, el cual elaboraron los mismos usuarios, y de esta manera cerraron la jornada en un clima de encuentro y afecto.
En este sentido, Sartore señaló que el alta representa mucho más que la finalización de una etapa: "Es parte de un proceso que implica esfuerzos, avances y también retrocesos; un camino que se construye junto a cada persona, sus familias y cuidadores. En ese recorrido, el acompañamiento y el trabajo cotidiano permiten pensar, fortalecer y recuperar herramientas para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, promoviendo la mayor autonomía posible".
Los usuarios que transitan por el Hospital de Día tienen diferentes vías de ingreso al dispositivo: algunos se incorporan luego de una internación en el Hospital Pascual Palma, mientras que otros llegan derivados desde consultorios externos o de otras instituciones de salud.
El servicio cuenta con un equipo profesional interdisciplinario que brinda atención regularmente a más de 20 personas mayores, que realizan procesos de rehabilitación por distintas patologías, entre ellas fracturas de cadera, accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson y amputaciones, entre otras.
Asimismo, el dispositivo brinda atención a usuarios del Servicio de Salud Mental del hospital, ampliando el abordaje integral y personalizado que se desarrolla en la institución.
De este modo, cada alta constituye tanto el cierre de un recorrido como el inicio de una nueva etapa para la persona, mientras el Hospital de Día continúa su tarea de acompañar a otras personas mayores en sus propios procesos de rehabilitación y recuperación de la autonomía.